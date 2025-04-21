В Уфе монтажник погиб, упав в шахту лифта с высоты 21-го этажа

Гострудинспекция и СК выясняют обстоятельства происшествия

50-летний монтажник трагически погиб во время работ на строительной площадке в Уфе в воскресенье, 20 апреля. Об этом сообщили Гострудинспекция Башкирии и региональный Следственный комитет.

Несчастный случай произошёл на объекте, который возводится на пересечении улиц Рудольфа Нуриева и Шайхзады Бабича. Мужчина устанавливал металлоконструкции на высоте 21-го этажа, неожиданно потерял равновесие и сорвался в шахту лифта. Смерть наступила мгновенно.

На строительной площадке сейчас работают эксперты и представители следственных органов. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 216 УК РФ — нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее смерть человека. Виновным может грозить лишение свободы до 5 лет.

Строительство ведёт ООО «СК «Спецстрой»», зарегистрированное в Уфе в ноябре 2022 года. По информации СПАРК «Интерфакс», уставной капитал компании составляет 24 тысячи рублей. По итогам 2024 года организация показала чистый убыток в 40 тысяч рублей.

— Не такой стройки, где бы не погиб рабочий, — отреагировала на новость в соцсетях Ильза Г.

— На стройках по всей стране – естественный отбор, статистику мы никогда не узнаем – не скажут, погибшие останутся только в памяти коллег и близких. А так, если по совести, уже памятник пора ставить погибшим строителям и рабочим , — пишет Люс.

Ранее Ньюс-Баш писал о том, что в Иглинском районе Башкортостана мужчина скончался от удара доской при работе на деревообрабатывающем станке.