В Уфе медицинский УАЗ перевернулся после удара автобуса

В Уфе на улице Сипайловской произошла смертельная авария с участием медицинского УАЗа, в результате которой погибли два человека. Видеокадры инцидента распространил Telegram-канал «БашДТП».

Судя по видео, автобус «Башавтотранса» при смене полосы движения нанёс боковой удар медицинскому фургону. От столкновения УАЗ опрокинулся, проскользил по дороге и на скорости столкнулся с тем же автобусом.

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин сообщил, что транспорт принадлежал Республиканскому фтизиопульмонологическому центру. В салоне находились водитель и сотрудник столовой, которые возвращались после развоза ужина больным.

«Выражаю искренние соболезнования родственникам и близким ушедших из жизни. Семьи получат всю требуемую поддержку», — заявил чиновник в социальных сетях.

Обстоятельства происшествия выясняются.