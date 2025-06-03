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В Уфе медицинский УАЗ перевернулся после удара автобуса

©ГИБДД Башкирии

В Уфе на улице Сипайловской произошла смертельная авария с участием медицинского УАЗа, в результате которой погибли два человека. Видеокадры инцидента распространил Telegram-канал «БашДТП».

Судя по видео, автобус «Башавтотранса» при смене полосы движения нанёс боковой удар медицинскому фургону. От столкновения УАЗ опрокинулся, проскользил по дороге и на скорости столкнулся с тем же автобусом.

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин сообщил, что транспорт принадлежал Республиканскому фтизиопульмонологическому центру. В салоне находились водитель и сотрудник столовой, которые возвращались после развоза ужина больным.

«Выражаю искренние соболезнования родственникам и близким ушедших из жизни. Семьи получат всю требуемую поддержку», — заявил чиновник в социальных сетях.

Обстоятельства происшествия выясняются.

ДТП в Уфе происшествия в Уфе Уфа
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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