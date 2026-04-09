В Уфе медики извлекли из заднего прохода пациента краковскую колбасу

Жителю башкирской столицы пришлось вызвать скорую помощь после того, как в его прямой кишке застряла колбаса. Это уже пятый подобный случай в Уфе за текущий год. О произошедшем сообщил телеграм-канал Mash.

Двое уфимцев провели совместный вечер с алкоголем. Наутро один из них ушёл, а второй проснулся с болями в животе и вызвал бригаду скорой помощи. Прибывшие медики поначалу не могли установить причину недомогания. Лишь после того, как пациент сам признался в произошедшем, картина прояснилась. Накануне во время застолья мужчина провёл эксперимент с варено-копчёным изделием и собственным телом. В результате краковская колбаса застряла в прямой кишке. Врачи успешно извлекли продукт и утилизировали его.

Напомним, в начале января 2026 года, в новогодние каникулы, жителю Башкирии из Мелеуза вызвали скорую помощь: 32-летний Азат К. ввёл в задний проход два мандарина, один из которых застрял внутри. Как сообщало издание news-bash.ru, медики извлекли предмет и предупредили пациента о рисках, госпитализация не понадобилась.

В феврале 2026 года в Уфе зафиксировали ещё один деликатный случай. По данным телеграм-канала Mash, 35-летний мужчина поместил в задний проход стеклянный стакан. Когда самостоятельно извлечь его не удалось, предмет треснул, и уфимца экстренно госпитализировали и прооперировали.

19 марта текущего года врачи экстренно прооперировали 41-летнего жителя Уфы, который поместил в задний проход две шахматные фигуры — слона и ферзя, объяснив это желанием разнообразить досуг после одиночной партии в шахматы. Медики провели экстренную операцию и извлекли обе фигуры, после чего пациент поспешил покинуть больницу.

В августе 2025 года в одну из уфимских больниц поступил 30-летний мужчина с четырьмя пальчиковыми батарейками в прямой кишке — врачи извлекли инородные тела и диагностировали эрозию прямой кишки, после чего назначили пациенту свечи, диету и повторное обследование.