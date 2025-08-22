В Уфе лишённый прав водитель разбился о столб торгового центра

Сегодня утром в 06:00 в столице Башкирии произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие. Toyota Camry врезалась в опору у ТЦ «Семья» на проспекте Октября напротив дома №34, сообщает городская Госавтоинспекция.
41-летний автомобилист двигался по направлению к улице Города Галле, когда потерял управление. Мужчину в бессознательном состоянии госпитализировали.
Выяснилось, что у него отсутствовали водительские права — их изъяли за отказ от медицинского освидетельствования.
Силой столкновения у седана оторвало колёса, разбило остекление, активировались подушки безопасности. Передняя часть автомобиля получила критические повреждения. Обстоятельства аварии устанавливаются.