В Уфе лишённый прав водитель разбился о столб торгового центра

Ранним утром в Уфе 41-летний водитель, лишённый прав, разбил свою Тойоту о столб ТЦ «Семья». Мужчина в больнице

Сегодня утром в 06:00 в столице Башкирии произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие. Toyota Camry врезалась в опору у ТЦ «Семья» на проспекте Октября напротив дома №34, сообщает городская Госавтоинспекция.

41-летний автомобилист двигался по направлению к улице Города Галле, когда потерял управление. Мужчину в бессознательном состоянии госпитализировали.

Выяснилось, что у него отсутствовали водительские права — их изъяли за отказ от медицинского освидетельствования.

Силой столкновения у седана оторвало колёса, разбило остекление, активировались подушки безопасности. Передняя часть автомобиля получила критические повреждения. Обстоятельства аварии устанавливаются.