В Уфе «Лада Гранта» врезалась в столб — погибли двое

Ранним утром в уфимской Дёме Лада Гранта влетела в электроопору. Скорость была такой, что шансов выжить у водителя и пассажирки просто не было.

Ранним утром 19 октября в Уфе произошла смертельная авария. Около пяти часов утра «Лада Гранта» врезалась в электроопору на улице Центральная. Водитель и пассажирка погибли на месте, сообщили в столичной ГАИ.

Подробности происшествия

Водитель не справился с управлением автомобиля. На большой скорости машина столкнулась со столбом электропередач. Удар оказался настолько сильным, что прибывшие медики уже не смогли помочь пострадавшим.

Авария произошла в районе станции Дёма. Очевидцы вызвали службу «112». На место выехали экстренные службы.

В Уфе водитель «Лады» влетел в электроопору ©ГАИ по Уфе

Что известно о погибших

Личности погибших на момент публикации не установлены. Этим занимаются специалисты Госавтоинспекции. Известно только, что в машине находились водитель-мужчина и пассажирка.

Расследование

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП. Об аварии сообщил начальник региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов. Правоохранители выясняют причины произошедшего.

Это уже вторая смертельная авария с участием нескольких жертв в Уфе за последнюю неделю. 15 октября на улице Новоженова произошло массовое ДТП с участием 12 машин. У грузовика «Шахман» отказали тормоза, и он протаранил 11 автомобилей. В той аварии погибли два человека, шесть пострадали.

14 октября в городе произошло еще одно ДТП с участием «Лады». Пьяный водитель на «Рено» столкнулся с «Ладой Грантой», которую вынесло на тротуар. Пострадали трое пешеходов: трехлетний ребенок, 28-летняя девушка и 82-летний мужчина.