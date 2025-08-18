В Уфе клиент напал на 17-летнего сотрудника пункта выдачи из-за просроченного кода

По словам пострадавшего, мужчина начал его душить и ударил по голове.

18 августа в уфимском пункте выдачи заказов на Российской, 82, мужчина напал на 17-летнего сотрудника. Конфликт произошёл из-за того, что клиент не смог забрать посылку, пишет ТГ-канал «Новости. Уфа Башкортостан».

Причиной стал устаревший штрихкод. Сотрудник объяснил, что код необходимо обновить, но клиент в ответ применил силу. По словам пострадавшего, мужчина начал его душить и ударил по голове.

Чтобы прекратить нападение, подросток был вынужден отдать заказ. Сейчас он планирует обратиться в полицию.