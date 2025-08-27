Главная » Происшествия
219

В Уфе из-за ветра перевернулся батут с детьми: четверо пострадали, двое в больнице

В уфимском Затоне порыв ветра перевернул нелегальный надувной батут. Внутри были дети, четверо из них получили травмы.
перевернувшийся от ветра надувной батут
©«@Ufa_rb | Новости. Уфа Башкортостан» / Telegram

В уфимском микрорайоне Затон сильный порыв ветра перевернул надувной батут, на котором находились дети. В результате пострадали четыре ребенка, двое из них госпитализированы. Аттракцион работал незаконно.

Инцидент произошел во дворе жилого дома на улице Лётчиков. Семилетнего ребенка доставили в детскую больницу №17. Еще один пострадавший от госпитализации отказался.

Как выяснилось, аттракцион работал без разрешительных документов. Владелец установил его самовольно и брал с родителей по 200 рублей за посещение.

Прокуратура начала проверку. Следователи возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Расследование находится на контроле ведомства. На место происшествия выезжал и. о. прокурора района Леонид Козаев.

происшествия в Уфе Уфа
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

Сейчас читают
Ньюс-Баш
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.