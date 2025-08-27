В Уфе из-за ветра перевернулся батут с детьми: четверо пострадали, двое в больнице

В уфимском Затоне порыв ветра перевернул нелегальный надувной батут. Внутри были дети, четверо из них получили травмы.

В уфимском микрорайоне Затон сильный порыв ветра перевернул надувной батут, на котором находились дети. В результате пострадали четыре ребенка, двое из них госпитализированы. Аттракцион работал незаконно.

Инцидент произошел во дворе жилого дома на улице Лётчиков. Семилетнего ребенка доставили в детскую больницу №17. Еще один пострадавший от госпитализации отказался.

Как выяснилось, аттракцион работал без разрешительных документов. Владелец установил его самовольно и брал с родителей по 200 рублей за посещение.

Прокуратура начала проверку. Следователи возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Расследование находится на контроле ведомства. На место происшествия выезжал и. о. прокурора района Леонид Козаев.