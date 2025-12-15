В Уфе из торгового центра эвакуировали 22 человека из-за пожара на складе угля

В Уфе произошел пожар в торговом центре на бульваре Ибрагимова. Загорелся склад с углём в подвале.

По информации пресс-службы МЧС по Башкирии, сообщение о задымлении в торговом центре на бульваре Ибрагимова поступило утром 15 декабря. На место были направлены пожарные расчеты. По прибытии они установили, что источник дыма находится в подвальном помещении.

В ходе разведки было определено, что горит склад с углём на площади 30 квадратных метров. Пожарные приступили к тушению возгорания и действиям по предотвращению распространения огня на другие помещения.

Из здания были эвакуированы 22 человека из числа персонала и посетителей. По данным ведомства, погибших и пострадавших нет, обращения за медицинской помощью не зафиксированы.

В ликвидации возгорания были задействованы 69 человек личного состава и 22 единицы техники. В настоящее время горение полностью потушено. Специалисты дознания МЧС устанавливают причину возникновения пожара.

В Башкирии за последние месяцы зафиксировано несколько резонансных пожаров. В начале декабря в кафе Уфимского района пострадали три сотрудницы — они получили ожоги после предполагаемого взрыва газового баллона. В ноябре из горящей многоэтажки на проспекте Октября вывели 40 человек, 15 из них — с помощью спасателей.