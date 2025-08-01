В Уфе ищут подростков, избивших 13-летнего школьника возле школы № 27

В Уфе разыскивают двух молодых людей, которые жестоко избили 13-летнего парня возле ворот школы № 27. По словам пострадавшего, причиной нападения стал его «неформальный стиль». Мальчик госпитализирован с сотрясением мозга.

Уфимские полицейские ищут двух подростков, из-за которых 13-летний мальчик попал в больницу с сотрясением мозга. Причиной жестокого избиения стал его «неформальный стиль».

Инцидент произошёл 29 июля на улице Комсомольской, прямо у ворот школы № 27. По словам самого пострадавшего, поводом для агрессии стала его одежда — простая белая футболка и чёрные брюки, пишет Уфа1.

Весь конфликт попал на видео. На кадрах видно, как трое парней сначала спокойно разговаривают. Затем один из нападавших, которому на вид 15–17 лет, резко сбрасывает рюкзак и бьёт 13-летнего оппонента. После того как жертва падает на землю, двое старших начинают избивать его ногами.

В МВД по Башкирии подтвердили, что сообщение о происшествии зарегистрировано.

«В настоящее время полицейскими выясняются обстоятельства произошедшего и принимаются меры по установлению личностей нападавших», — прокомментировали в ведомстве.

Правоохранители просят всех, кто обладает какой-либо информацией об этом инциденте, обратиться в полицию.