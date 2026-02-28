0
3 часа
Происшествия

В Уфе инспекторы остановили школьника на «девятке»

В Уфе инспекторы ДПС остановили подростка, который ехал на незарегистрированном ВАЗ-2109 без страховки. Родителей ждёт разбирательство в комиссии по делам несовершеннолетних.
эвакуация автомобиля
©ГАИ по Уфе

В Уфе 27 февраля на улице Шафиева инспекторы ДПС заметили за рулём ВАЗ-2109 подростка-школьника. Информацию подтвердили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

На место вызвали родителей несовершеннолетнего. В их присутствии юного водителя отстранили от управления транспортным средством и оформили административные протоколы.

Выяснилось, что автомобиль не стоял на учёте в ГИБДД и не был застрахован по ОСАГО — за эти нарушения также составлены материалы. Собранные документы переданы в комиссию по делам несовершеннолетних для решения вопроса об ответственности родителей. Саму машину эвакуировали на штрафстоянку.

Напомним, управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления, влечёт штраф от 5 до 15 тысяч рублей по ст. 12.7 КоАП РФ. При этом за передачу руля несовершеннолетнему владелец автомобиля может быть оштрафован на 30 тысяч рублей.

К слову, отсутствие регистрации ТС и полиса ОСАГО являются самостоятельными нарушениями. За езду без ОСАГО предусмотрен штраф 800 рублей по ст. 12.37 КоАП РФ, а за управление незарегистрированным автомобилем — от 500 до 800 рублей по ст. 12.1 КоАП РФ.

