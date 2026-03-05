В Уфе глыба льда с крыши упала на женщину и 9-летнюю девочку

Снежная масса обрушилась на пожилую женщину и ребёнка на улице Коммунистической в Уфе. Прокуратура начала проверку.

В Уфе 5 марта с кровли здания на улице Коммунистической сорвалась ледяная глыба и упала на женщину и её 9-летнюю внучку. Обе пострадавшие госпитализированы, сообщает прокуратура республики.

Надзорное ведомство Ленинского района Уфы организовала проверку по факту инцидента. Следователи устанавливают степень причинённого вреда здоровью потерпевших и проверяют работу ответственных лиц по очистке кровли от снега и наледи.

«При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — говорится в официальном сообщении прокуратуры.

Второй случай в Ленинском районе за зиму

В январе 2026 года в Ленинском районе Уфы снежная масса обрушилась на 16-летнюю девушку — по этому факту следствие возбудило уголовное дело по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

По данным ГУ МЧС по Республике Башкортостан, в зимний сезон 2025–2026 годов в регионе произошло несколько инцидентов с обрушением снежных масс: помимо травмирования пешеходов, в январе 2026 года из-за снеговой нагрузки обрушился ангар на улице Мусы Гареева в Уфе площадью 30 на 160 метров, а в феврале в Калтасинском районе снег разрушил фронтон жилого дома.

Куда звонить уфимцам для жалоб на неочищенные крыши

При обнаружении опасных снежных навесов или наледи на крышах жители Уфы могут позвонить в ЕДДС по номеру (347) 279-90-00 или 112, а также обратиться в диспетчерскую МинЖКХ Башкирии: (347) 223-32-80, на горячую линию Жилстройнадзора: (347) 294-94-00.

Жалобу на бездействие управляющей компании можно подать в Госжилстройнадзор РБ по адресу: г. Уфа, ул. Ст. Халтурина, 28.