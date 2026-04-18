В Уфе эвакуатор сбил 10-летнего мальчика в Инорсе

Десятилетний мальчик попал под колёса эвакуатора вечером 17 апреля в Уфе — прямо на бульваре Баландина в Инорсе. Ребёнок жив, но с травмами оказался в больнице.

Около 18:00 41-летний водитель эвакуатора ехал в сторону улицы Валерия Лесунова. Школьник выскочил на дорогу в неположенном месте — водитель не успел среагировать. ГИБДД начала административное расследование.

По данным городской Госавтоинспекции, обстоятельства аварии сейчас устанавливают.

Только 14 апреля — за трое суток до этого случая — на российских дорогах пострадали 17 детей-пешеходов. Девять из них, как и уфимский мальчик, переходили дорогу вне пешеходного перехода.

При этом общая статистика обнадёживает: по данным МВД, за январь–февраль 2026 года число ДТП с пострадавшими сократилось на 8,2%. Но детский травматизм в эту картину не вписывается — За первые семь месяцев 2025 года аварии с участием детей выросли на 1,4%, а гибель детей-пешеходов — по данным за тот же период — сразу на 12,3%.