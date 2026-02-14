0
1 час
Происшествия

В Уфе двое посетителей получили переломы во время розыгрыша призов в ТЦ «Планета»

В ТРЦ «Планета» запустили семь тысяч шаров с призами. Посетители устроили давку, двое получили переломы.
люди в торговом центре
©Ufa_rb / Telegram

В День святого Валентина, 14 февраля, администрация уфимского ТРЦ «Планета» устроила шоу с применением воздушных шаров с подарками. Акция закончилась давкой: в результате травмировали 12-летнего мальчика и 27-летнюю девушку. Об этом сообщил региональный Минздрав.

Организаторы сбросили в атриум семь тысяч шаров. Призовые сертификаты спрятали только в двадцати из них. Чтобы быстрее проверить содержимое, многие участники принесли с собой иголки.

Люди лопали шары прямо в воздухе, не давая им упасть. Очевидцы описали происходящее как хаос. Грохот от лопающихся шаров напугал детей, которые оказались в центре толпы.

По данным Минздрава, серьёзно пострадали два человека. Врачи диагностировали переломы у 12-летнего школьника и 27-летней девушки. Ребёнка доставили в городскую клиническую больницу № 17, наложили гипс и отпустили на амбулаторное лечение. Нескольким посетителям стало плохо в толпе, помощь им оказывали на месте.

Акция затруднила движение вокруг торгового центра. На подъездах к «Планете» образовались протяжённые пробки, а выезд с парковки на крыше оказался полностью заблокирован автомобилями посетителей.

Похожие инциденты

Давки в торговых центрах Уфы случались и раньше. В июне 2024 года массовое скопление людей произошло в ТЦ «МЕГА». Тогда администрация пригласила популярных блогеров, на встречу с которыми пришли около тысячи подростков, многие — без сопровождения взрослых.

Подобный ажиотаж фиксировали и в продуктовом ритейле. Ранее телеканал UTV сообщал о конфликтах покупателей в магазине Мелеуза, где жители устраивали давку ради продукции местного молочноконсервного комбината.

