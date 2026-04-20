В Уфе двое детей попали в больницу с отравлением угарным газом

19 апреля в уфимском посёлке Новые Черкассы женщина и её двое детей получили отравление угарным газом. Об инциденте сообщили пресс-служба прокуратуры Республики Башкортостан и министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин.

Троих пострадавших экстренно доставили в больницу Уфы. После осмотра мать отказалась от госпитализации и покинула стационар. Двое детей — трёх и девяти лет — остаются под наблюдением врачей. Их состояние оценивается как средней степени тяжести, угрозы для жизни нет.

По факту произошедшего прокуратура Орджоникидзевского района организовала проверку. Ведомство установит обстоятельства и причины инцидента, а также проверит деятельность ресурсоснабжающей организации и собственника жилья на предмет соблюдения законодательства в сфере ЖКХ. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

По данным токсикологического мониторинга регионального управления Роспотребнадзора, в первом квартале 2025 года в Башкирии угарным газом отравились 53 человека. Это на 26 случаев меньше, чем за аналогичный период 2024 года, когда пострадали 79 жителей. Из 53 зафиксированных случаев 37 оказались смертельными. Наибольшее число случаев за восемь месяцев 2025 года пришлось на Мелеузовский район — 6 пострадавших. По 5 случаев зафиксировано в Туймазинском и Чишминском районах.

За восемь месяцев 2025 года в республике от окиси углерода пострадали 122 человека — на 13 меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Летальных исходов за тот же период зафиксировали 86 против 91 годом ранее. Наибольшее число случаев пришлось на Уфу — 25 пострадавших.

Угарный газ особенно опасен в начале отопительного сезона. Именно в этот период Государственный комитет РБ по чрезвычайным ситуациям призывает жителей быть особенно бдительными. Ведомство призвало жителей изучить первые признаки интоксикации и при малейшем подозрении на отравление немедленно выводить пострадавших на свежий воздух и вызывать скорую помощь.