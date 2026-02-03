В Уфе девятиклассник пронес в гимназию нож и игрушечный автомат, Глава Башкирии грозит увольнениями

В гимназии №16 Уфы девятиклассник пронес через металлоискатель нож и игрушечное оружие. Радий Хабиров пообещал уволить руководство школы, если выяснится, что подростка травили.

3 февраля в уфимской гимназии №16 произошел инцидент с учеником девятого класса. Подросток проник в здание с ножом и игрушечным автоматом младшего брата, сообщает РБК Уфа. Предметы прошли через рамки металлоискателей незамеченными. Школьника вместе с родителями доставили в полицию.

Хроника происшествия

Примерно в 11:00 в гимназии должна была пройти плановая тренировочная эвакуация. Но до учений в коридорах раздался хлопок — сотрудники решили, что это сигнал тревоги. Персонал нажал кнопку вызова и сообщил об угрозе. Дети и учителя закрылись в классах. На место срочно приехали бойцы Росгвардии.

Разбираться в происшествии начали сразу. Выяснилось, что девятиклассник палил пластмассовыми шариками из детской игрушки. Директор Марина Камалова рассказала — мальчик учится здесь три с половиной года, переведен из другой школы. Характеризовался как середнячок, никаких тревожных звоночков от него не поступало.

Реакция властей

Глава Башкирии Радий Хабиров отреагировал жестко. Если докажут, что подростка в гимназии травили одноклассники, всю администрацию школы уволят. На 4 февраля уроки отменили — вместо них запланированы встречи с родителями.

Что известно на данный момент

Полиция разбирается в обстоятельствах. Официально подтвердили только игрушечный автомат и стрельбу пластиковыми пульками. Некоторые СМИ писали про травматическое оружие, но эта информация не нашла подтверждения.

Следователи выясняют все детали случившегося. Параллельно проверяют версию о возможной травле подростка в школьном коллективе — именно это может объяснить его поступок. Итоги проверки пока не оглашены.