В Уфе без горячей воды остались 15 домов, школа и садик

В Советском районе Уфы сегодня резко похолодало… но только в ванных и на кухнях. По данным столичного УГЗ, сразу 15 многоэтажек, школа №108 и детский сад №251 остались без горячей воды из-за внезапной аварии на сетях.

Речь о домах на улицах Менделеева, Сагита Агиша и Злобина. Местные жители уже запасаются чайниками и мечтают о водонагревателях.

Спецбригады «Уфимских инженерных сетей» работают на месте, но когда вернут воду — неизвестно. Жителям лишь советуют запастись терпением и следить за официальными сообщениями.

Май заканчивается, а коммунальщики, похоже, решили досрочно устроить жителям тренировку перед сезоном плановых отключений. Только обычно в это время люди хотя бы морально готовы остаться без горячей воды.