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В Уфе без горячей воды остались 15 домов, школа и садик

©Rutube

В Советском районе Уфы сегодня резко похолодало… но только в ванных и на кухнях. По данным столичного УГЗ, сразу 15 многоэтажек, школа №108 и детский сад №251 остались без горячей воды из-за внезапной аварии на сетях.

Речь о домах на улицах Менделеева, Сагита Агиша и Злобина. Местные жители уже запасаются чайниками и мечтают о водонагревателях.

Спецбригады «Уфимских инженерных сетей» работают на месте, но когда вернут воду — неизвестно. Жителям лишь советуют запастись терпением и следить за официальными сообщениями.

Май заканчивается, а коммунальщики, похоже, решили досрочно устроить жителям тренировку перед сезоном плановых отключений. Только обычно в это время люди хотя бы морально готовы остаться без горячей воды.

коммунальная авария Уфа
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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