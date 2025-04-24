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В Уфе байкеры на высокой скорости врезались в пожарную машину

Один из мотоциклистов погиб на месте, второй госпитализирован
авария с участием мотоцикла и пожарной машины
©ГАИ по Уфе

В Уфе байкеры столкнулись с пожарной машиной, один мотоциклист погиб на месте. ДТП произошло в четверг, 24 апреля, на улице Менделеева. Об этом сообщили в ГАИ Башкирии.

Два мотоциклиста на высокой скорости врезались в спецтехнику огнеборцев в момент, когда та совершала маневр разворота. Сила удара оказалась колоссальной — мотоциклы мгновенно вспыхнули.

Очевидцы рассказывают, что место аварии полностью залило пожарной пеной, что видно и на кадрах с места происшествия. Один из байкеров скончался моментально прямо на дороге, его товарища с тяжелыми травмами доставили в больницу на скорой помощи.

RuTube

Представители дорожной полиции пока не уточняют, ехала ли пожарная машина на экстренный вызов или выполняла обычный рейс. На месте работают сотрудники экстренных служб, ведется расследование обстоятельств и причин смертельного столкновения.

— Ехали бы спокойней был бы невредимы, -написал в соцсетях Anton Wild.

— Летели как на ракете похоже, если в здравом уме ехать с разрешённой скоростью то успеешь оттормозиться, — считает autohelp_001.

— Ну чтобы НЕ ЗАМЕТИТЬ огромную тяжёлую машину красного цвета, скорее всего со включёнными маяками, которая перегородила дорогу — надо быть слепым. Но, судя по тому, что у них, скорее всего были водительские удостоверения, делаем вывод, что они не слепые, а просто неслись 200+ км/ч, — пишет super turbo.

— Сейчас из-за двух летунов водила пожарной под раздачу попадёт, — комментирует Алм.

— Этих пожарных видела, мимо меня возле школы проехали. Там точно нормальный водитель был, — рассказывает Lili Usmanova.

ДТП в Уфе происшествия в Уфе Уфа
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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