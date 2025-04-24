В Уфе байкеры на высокой скорости врезались в пожарную машину

Один из мотоциклистов погиб на месте, второй госпитализирован

В Уфе байкеры столкнулись с пожарной машиной, один мотоциклист погиб на месте. ДТП произошло в четверг, 24 апреля, на улице Менделеева. Об этом сообщили в ГАИ Башкирии.

Два мотоциклиста на высокой скорости врезались в спецтехнику огнеборцев в момент, когда та совершала маневр разворота. Сила удара оказалась колоссальной — мотоциклы мгновенно вспыхнули.

Очевидцы рассказывают, что место аварии полностью залило пожарной пеной, что видно и на кадрах с места происшествия. Один из байкеров скончался моментально прямо на дороге, его товарища с тяжелыми травмами доставили в больницу на скорой помощи.

Представители дорожной полиции пока не уточняют, ехала ли пожарная машина на экстренный вызов или выполняла обычный рейс. На месте работают сотрудники экстренных служб, ведется расследование обстоятельств и причин смертельного столкновения.

— Ехали бы спокойней был бы невредимы, -написал в соцсетях Anton Wild.

— Летели как на ракете похоже, если в здравом уме ехать с разрешённой скоростью то успеешь оттормозиться, — считает autohelp_001.

— Ну чтобы НЕ ЗАМЕТИТЬ огромную тяжёлую машину красного цвета, скорее всего со включёнными маяками, которая перегородила дорогу — надо быть слепым. Но, судя по тому, что у них, скорее всего были водительские удостоверения, делаем вывод, что они не слепые, а просто неслись 200+ км/ч, — пишет super turbo.

— Сейчас из-за двух летунов водила пожарной под раздачу попадёт, — комментирует Алм.