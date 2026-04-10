В Уфе байкер на Honda протаранил четыре авто на выезде из города

Вечером 9 апреля на 5-м километре трассы «Уфа — Оренбург» произошло массовое ДТП с участием мотоцикла и четырёх легковых автомобилей.
авто после дтп
©ГАИ по Башкирии

По предварительным данным ГАИ, 27-летний водитель мотоцикла Honda двигался в направлении Дёмского шоссе, когда последовательно столкнулся с Chery Tiggo, Kia Rio, Chevrolet Lacetti и Haval Jolion.

Мотоциклист получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. Водители четырёх автомобилей не пострадали.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Напомним, трасса «Уфа — Оренбург» (Р-240) регулярно становится местом крупных дорожных аварий. В феврале 2025 года, по информации Interfax.ru и регионального МЧС, на 74-м километре этой дороги произошло массовое ДТП с участием 14 транспортных средств — трое пострадавших, в том числе 8-летний ребёнок. Главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов тогда сообщил, что на протяжении одного километра были зафиксированы четыре отдельных аварии.

По данным АиФ-Уфа, в 2025 году в Башкирии с начала года было зарегистрировано более 20 аварий с участием мототехники, в которых 2 человека погибли и 20 получили травмы. В связи с этим операция «Мотоцикл» в регионе была переведена в бессрочный режим.

