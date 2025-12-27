0
3 часа
Происшествия

В Уфе 200 домов и кардиоцентр остались без тепла из-за коммунальной аварии

В Кировском районе Уфы отключили отопление и воду в 201 жилом доме, общежитии гимназии и хирургическом корпусе кардиоцентра. Коммунальные службы устраняют порыв трубопровода.
отопление

Авария произошла в микрорайоне «Зеленая роща». Тепло и вода перестали поступать в квартиры на улицах Авроры, Батырской, Караидельской и на Дуванском бульваре. Также в зоне отключения оказались дома на улицах Менделеева, Мубарякова, Муксинова, Рабкоров, Степана Кувыкина и Софьи Перовской.

Под ограничения по подаче тепла попали и здания на улицах Недошивина, Онежской, Ижевской, Колгуевской и Расула Гамзатова.

Кроме того, без отопления и воды сейчас находятся важные социальные объекты: хирургический корпус Республиканского кардиологического центра и общежитие Республиканской художественной гимназии-интерната, где живут дети.

На месте аварии работают бригады «Уфимских инженерных сетей» (МУП УИС). Глава района Илвир Нурдавлятов сообщил, что подачу ресурсов восстановят сразу, как только рабочие закончат сварку поврежденного участка трубы.

Инженерные сети в этом квартале ломаются не первый раз за сезон. 18 ноября из-за дефекта трубы без горячей воды уже оставались жители 28 домов на улицах Авроры и Батырской. Тогда же в 113 зданиях отключали электричество.

8 декабря крупная авария произошла в Белорецке: там замерзали более 70 многоэтажек, школы и больницы.

Параллельно с аварией в Зеленой роще, сегодня коммунальщики планово отключили ресурсы в микрорайоне Дема. До 17:00 тепла и воды не будет в десятках домов на улицах Дагестанской и Левитана.

Похожие записи
0
26.12.2025
Криминал

Суд в Уфе арестовал студента за участие в двух террористических организациях

обыск ФСБ
Суд отправил в СИЗО студента уфимского колледжа. Его обвиняют в участии сразу в двух террористических организациях и вербовке сторонников через Телеграм.
0
26.12.2025
Экономика

Власти Уфы потратят 2 миллиарда рублей на новые камеры и борьбу с экстремизмом

здание мэрии города Уфы
Мэрия Уфы утвердила программу безопасности до 2031 года. 90% выделенных денег пойдет на закупку камер наблюдения, охрану массовых мероприятий и профилактику экстремизма.
0
25.12.2025
Новости

Яндекс Недвижимость: новостройки Уфы подешевели до 7,7 млн рублей

многоквартирный дом с лоджией
Квартиры в новых домах Уфы подешевели в середине декабря. Средняя цена лота упала на 4% и составила 7,7 млн рублей, подсчитали аналитики сервиса «Яндекс Недвижимость».
0
25.12.2025
Спорт

Уфа примет Всемирные армейские игры в 2028 году

заставка news-bash
Столица Башкортостана получила право на проведение Всемирных армейских игр — 2028. На соревнования приедут профессиональные военные спортсмены и ветераны спецоперации, для которых турнир станет этапом реабилитации.
0
24.12.2025
Новости

Экс-глава МЧС Башкирии Латыпов возглавил гражданскую оборону Уфы

Марат Латыпов
Бывший начальник МЧС по Башкортостану Марат Латыпов вернулся на службу. Теперь он отвечает за гражданскую оборону столицы в команде мэра Ратмира Мавлиева.
0
24.12.2025
Новости

Проект реконструкции Госцирка в Уфе за 2 млрд рублей прошел госэкспертизу

госцирк
Проект реконструкции уфимского Госцирка прошел государственную экспертизу. Работы стоимостью 2 млрд рублей начнутся в 2026 году, а первых зрителей арена примет в 2028-м.
0
24.12.2025
Новости

Участок набережной в Уфе официально назвали «Площадь Агидели»

колоннада на набережной Белой
Участок набережной реки Белой в районе Монумента Дружбы получил официальное название — «площадь Агидели». Соответствующее решение приняли депутаты горсовета на заседании 24 декабря.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.