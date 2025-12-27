В Уфе 200 домов и кардиоцентр остались без тепла из-за коммунальной аварии

В Кировском районе Уфы отключили отопление и воду в 201 жилом доме, общежитии гимназии и хирургическом корпусе кардиоцентра. Коммунальные службы устраняют порыв трубопровода.

Авария произошла в микрорайоне «Зеленая роща». Тепло и вода перестали поступать в квартиры на улицах Авроры, Батырской, Караидельской и на Дуванском бульваре. Также в зоне отключения оказались дома на улицах Менделеева, Мубарякова, Муксинова, Рабкоров, Степана Кувыкина и Софьи Перовской.

Под ограничения по подаче тепла попали и здания на улицах Недошивина, Онежской, Ижевской, Колгуевской и Расула Гамзатова.

Кроме того, без отопления и воды сейчас находятся важные социальные объекты: хирургический корпус Республиканского кардиологического центра и общежитие Республиканской художественной гимназии-интерната, где живут дети.

На месте аварии работают бригады «Уфимских инженерных сетей» (МУП УИС). Глава района Илвир Нурдавлятов сообщил, что подачу ресурсов восстановят сразу, как только рабочие закончат сварку поврежденного участка трубы.

Инженерные сети в этом квартале ломаются не первый раз за сезон. 18 ноября из-за дефекта трубы без горячей воды уже оставались жители 28 домов на улицах Авроры и Батырской. Тогда же в 113 зданиях отключали электричество.

8 декабря крупная авария произошла в Белорецке: там замерзали более 70 многоэтажек, школы и больницы.

Параллельно с аварией в Зеленой роще, сегодня коммунальщики планово отключили ресурсы в микрорайоне Дема. До 17:00 тепла и воды не будет в десятках домов на улицах Дагестанской и Левитана.