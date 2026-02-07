В Уфе 15-летний подросток ранил ножом двух полицейских в общежитии БГМУ

15-летний парень ворвался с ножом в общежитие БГМУ в Уфе. Ранены двое сотрудников МВД и студенты. Нападавший в реанимации, возбуждено уголовное дело.

В Уфе 15-летний подросток напал с ножом на студентов и сотрудников полиции в общежитии медицинского университета. Двое полицейских получили ранения, нападавший находится в реанимации. Следственный комитет возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителей и покушении на убийство.

Что известно о нападении на общежитие БГМУ на улице Репина

Инцидент произошел днем на севере Уфы, в общежитии Башкирского государственного медицинского университета на улице Репина. По данным прокуратуры Башкирии, 15-летний подросток пришел в общежитие и напал на студентов.

Когда на место прибыли сотрудники полиции, подросток оказал сопротивление и нанес ножевые ранения двоим сотрудникам ППС. После этого нападавший причинил телесные повреждения самому себе. В МВД по Башкирии уточнили, что жизни раненых полицейских сейчас ничто не угрожает.

На месте работают следователи и криминалисты, территорию оцепили. Силовики выясняют мотивы юноши и обстоятельства, при которых вооруженный несовершеннолетний проник в студенческий кампус.

Состояние пострадавших и комментарий Минздрава Башкирии

На вызов выезжали пять бригад скорой помощи. Министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин сообщил, что всего предварительно пострадали шесть человек.

Врачи распределили пациентов по медучреждениям: двоих доставили в городскую больницу № 18, еще двоих приняли больницы № 13 и № 21. Их состояние стабильное. Один пострадавший от госпитализации отказался.

Сам нападавший госпитализирован в детскую больницу № 17. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Уголовное дело о покушении на полицейских и студентов

Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум тяжким статьям: покушение на убийство двух и более лиц и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Сейчас следователи проводят первоначальные действия, допрашивают свидетелей и изучают записи с камер наблюдения.