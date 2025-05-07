В Уфе 14-летняя школьница застряла в салоне автомобиля, пытаясь достать телефон

Сегодня в Уфе 14-летняя школьница стала заложницей машины родителей. По информации Управления гражданской защиты города, девчонка застряла в салоне из-за упавшего телефона.

Всё началось с типичной подростковой трагедии — смартфон юркнул в щель между сиденьем и подлокотником.

Девчонка, недолго думая, решила действовать по принципу «сама справлюсь» и засунула руку в эту автомобильную Бермуду. Итог: телефон не достала, а рука застряла намертво.

Пришлось вызывать профессионалов столичного ПСО. Специалисты сняли переднее сиденье и освободили пленницу.

Медики не понадобились — только пережитый стресс и, наверное, обещание родителям больше никогда так не делать.