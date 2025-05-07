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В Уфе 14-летняя школьница застряла в салоне автомобиля, пытаясь достать телефон

©Imagen 3

Сегодня в Уфе 14-летняя школьница стала заложницей машины родителей. По информации Управления гражданской защиты города, девчонка застряла в салоне из-за упавшего телефона.

Всё началось с типичной подростковой трагедии — смартфон юркнул в щель между сиденьем и подлокотником.

Девчонка, недолго думая, решила действовать по принципу «сама справлюсь» и засунула руку в эту автомобильную Бермуду. Итог: телефон не достала, а рука застряла намертво.

Пришлось вызывать профессионалов столичного ПСО. Специалисты сняли переднее сиденье и освободили пленницу.

Медики не понадобились — только пережитый стресс и, наверное, обещание родителям больше никогда так не делать.

происшествия в Уфе Уфа
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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