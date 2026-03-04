0
2 дня
Происшествия

В Уфе 14-летняя школьница спрыгнула с гаража и повисла на штырях забора

Спасатели сняли подростка с металлического ограждения на улице Революционной в Уфе. Девочку госпитализировали.
спасатели на месте происшествия
©Управление гражданской защиты Уфы

Утром 4 марта на улице Революционной в Уфе 14-летняя школьница спрыгнула с крыши гаража и застряла между металлическими пиками ограждения. Информацию подтвердили в Управлении гражданской защиты столицы Башкортостана.

Бойцы поисково-спасательного отряда освободили школьницу и передали медикам. Девочку доставили в больницу. Причины произошедшего выясняют.

Похожие происшествия в Башкирии

3 октября 2025 года в Уфе на улице Аксакова, 81/1, 19-летний юноша погиб, упав с 25-го этажа на металлический забор с острыми штырями — его тело оказалось по разные стороны ограждения.

12 сентября 2024 года в Дюртюлинской больнице Башкирии врачи прооперировали 4-летнего мальчика, напоровшегося на штырь забора.

27 февраля 2026 года спасатели УГЗ Уфы сняли 12-летнего школьника с дерева на улице Мушникова.

Статистика травматизма и профилактика в регионе

По данным Центра обработки вызовов системы-112, за новогодние праздники 2026 года в Башкирии зафиксировали 9 обращений, связанных с детским травматизмом, — в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года (19 обращений), сообщал «Башинформ».

В республике с 8 декабря 2025 по 31 мая 2026 года проходит информационно-пропагандистская кампания по профилактике дорожно-транспортного травматизма. В каждом районе Башкортостана работают специальные группы, обследующие семьи из группы риска — за первую неделю новогодних каникул 2026 года проверили 4 561 семью.

Что делать, если ребенок застрял на высоте

Если ребёнок оказался на высоте или застрял в конструкции и не может выбраться самостоятельно, необходимо звонить в службу спасения по номеру 112 — не пытаться снимать его своими силами, чтобы не спровоцировать падение, напоминают специалисты УГЗ Уфы.

