1 час
Происшествия

В Уфе 12-летняя ученица выпала из окна школы № 4

В уфимском Затоне 12-летняя ученица выпала из окна школы № 4. Девочка в реанимации с переломами, предварительная причина — ссора с молодым человеком.
помощь пострадавшей
©Ufa_rb

Первыми о происшествии в микрорайоне Затон сообщили очевидцы в социальных сетях. Инцидент случился в разгар учебного процесса в школе № 4. Семиклассница упала вниз с высоты второго этажа, получив серьезные травмы при приземлении.

автомобиль скорой помощи
©Ufa_rb

По предварительной информации, 12-летняя девочка решилась на отчаянный шаг после конфликта с возлюбленным. Свидетели утверждают, что перед падением школьница поссорилась с молодым человеком. Сейчас в обстоятельствах драмы разбираются сотрудники правоохранительных органов, которые выясняют детали разговора подростков.

во дворе школы
©Ufa_rb

Пострадавшую экстренно госпитализировали в городскую детскую клиническую больницу № 17. Медики оценивают состояние пациентки как тяжелое, она находится в отделении реанимации. Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин заявил, что взял состояние ребенка под личный контроль, врачи провели комплекс необходимых обследований.

К делу подключилась прокуратура Ленинского района Уфы. Надзорное ведомство намерено проверить, как в учебном заведении обеспечивалась безопасность детей. Сотрудники дадут правовую оценку действиям педагогов и администрации школы, допустивших ЧП в образовательном учреждении.

Это не первый громкий случай падения детей с высоты в столице республики за последние месяцы. В октябре весь город обсуждал жуткую историю на улице Ульяновых, где 34-летний отец выбросил из окна четвертого этажа свою трехлетнюю дочь. Тогда малышка чудом выжила, но получила тяжелые травмы и была спецбортом отправлена на лечение в Москву.

За первую половину 2025 года в Башкирии зафиксировали 23 случая падения детей из окон. Трое несовершеннолетних погибли, еще два десятка ребят получили травмы различной степени тяжести.

