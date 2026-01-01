0
Происшествия

В Учалинском районе Башкирии в ДТП с Kia погиб 66-летний водитель ВАЗа

В Учалинском районе на 110-м километре автодороги Белорецк-Учалы-Миасс столкнулись Kia и ВАЗ-21053. 66-летний водитель отечественного авто скончался до приезда врачей.
авто после дтп
©ГАИ по Башкирии

Авария произошла на автодороге, соединяющей Белорецк, Учалы и Миасс, сообщили в ГАИ по Башкирии. По предварительным данным, 44-летний мужчина за рулем автомобиля Kia двигался со стороны Челябинской области в направлении Учалов. Водитель выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с другим транспортным средством.

авто после дтп
©ГАИ по Башкирии

Участником ДТП стал автомобиль ВАЗ-21053 под управлением 66-летнего местного жителя. В результате удара водитель отечественной машины получил травмы, несовместимые с жизнью. Медицинские работники, прибывшие на вызов, констатировали смерть мужчины на месте происшествия.

На данном участке дороги проводятся следственные действия. Сотрудники полиции и экстренных служб устанавливают причины маневра, приведшего к столкновению.

Статистика и предыдущие случаи

Автодорога Белорецк — Учалы — Миасс неоднократно фигурировала в сводках происшествий. На 106-м километре этой трассы ранее фиксировали столкновение фургона Renault Master с легковым автомобилем Lada. Также на 112-м километре, в непосредственной близости от текущего места аварии, регистрировали инцидент с участием автобуса ПАЗ и маневрового тепловоза.

По данным анализа аварийности за 2023 год, данный маршрут входил в перечень дорог с повышенными показателями смертности, наряду с трассой М-5 «Урал». Ранее на 137-м километре этой же автодороги произошло ДТП с участием грузовика Scania и «Лады Гранты», в котором погибла 23-летняя девушка.

