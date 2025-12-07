0
12 минут
Происшествия

В Туймазинском районе в ДТП с внедорожником пострадала 17-летняя девушка

В Туймазинском районе Mitsubishi Pajero Sport столкнулся с Lada Vesta. Врачи госпитализировали 17-летнюю пассажирку, водители машин не пострадали.
авто после дтп
©Госкомитет РБ по ЧС

Госкомитет РБ по ЧС опубликовал информацию о дорожном инциденте в Туймазинском районе. На участке дороги между населенными пунктами Тукаево и Николаевка произошло столкновение автомобилей Lada Vesta и Mitsubishi Pajero Sport. Удар повредил транспортные средства и потребовал вмешательства медиков.

авто экстренных служб
©Госкомитет РБ по ЧС

Сотрудники экстренных служб оперативно выехали на место происшествия. В салоне отечественного автомобиля находились три человека, тогда как 47-летний водитель внедорожника управлял машиной без пассажиров. Владелец иномарки не получил серьезных повреждений.

спасатели возле покореженного авто
©Госкомитет РБ по ЧС

Травмы в результате аварии получила 17-летняя пассажирка «Лады». Бригада скорой помощи доставила пострадавшую в больницу для обследования и лечения. Сотрудники ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

спасатели возле покореженного авто
©Госкомитет РБ по ЧС

Ранее на дорогах района зафиксировали еще одно серьезное происшествие. На трассе Белебей — Николаевка — Туймазы столкнулись Lada Priora и Lada Granta. В результате удара погиб 74-летний пассажир одной из машин, а спасатели деблокировали 22-летнего водителя из поврежденного кузова.

Статистику аварийности в регионе пополнил инцидент, произошедший 4 декабря. Участниками ДТП стали водители Daewoo Nexia и Chery. Врачи оказали помощь пятерым пострадавшим, в числе которых также находилась 17-летняя девушка.

Похожие записи
0
06.12.2025
Происшествия

В Башкирии столкнулись «Гранта» и «Приора»

авто после дтп
В Туймазинском районе Башкирии при столкновении двух легковушек погиб пассажир «Гранты», водителей госпитализировали.
0
13.10.2025
Происшествия

На трассе М-5 в Башкирии три человека сгорели заживо после ДТП

авто после ДТП
На трассе М-5 в Башкирии Daewoo Nexia вылетела на «встречку» и столкнулась с фурой. Машина сгорела вместе с 25-летней девушкой и пассажирами
0
06.09.2025
Происшествия

В Башкирии в результате пожара сгорело 28 тонн сена

горят рулоны сена
В Туймазинском районе сгорело 28 тонн сена в 165 тюках. Пожарные пламя потушили, но корм уже не спасти. Дознаватели МЧС ищут причину ЧП.
0
27.08.2025
Новости

Юных пловцов из Башкирии, отравившихся в Дагестане, выписали и отправили домой

опечатанное кафе
Команда пловцов из Башкирии вернулась домой после массового отравления в Дагестане. Двадцать пострадавших выписали, а Роспотребнадзор закрыл два кафе.
0
29.07.2025
Культура

Народный артист Башкирии организовал благотворительный концерт для помощи больному ребёнку

микрофон на стойке
Народный артист Башкирии и Татарстана Ришат Тухватуллин провёл свой традиционный благотворительный концерт в родной деревне. Все вырученные средства пойдут на помощь больному ребёнку, поддержку местной
0
07.05.2025
Происшествия

Автоледи на «Логане» сожгла четырнадцатую вместе с водителем

автомобиль попал в аварию
Жесткая авария с огненным финалом под Туймазами — там дама на «Логане» решила поиграть в гонщика и отправила на тот свет водителя ВАЗа. Ньюс-Баш получил информацию от башкирской ГАИ.
0
04.05.2025
Происшествия

В Башкирии водитель Hyundai Solaris не справился с управлением и погиб в ДТП

авария в туймазинском районе
Молодой мужчина вылетел с трассы и перевернулся на своём Hyundai Solaris в Башкирии. О ДТП 4 мая сообщили в Госкомитете РБ по ЧС. Авария произошла рано утром недалеко от села Тюменяк в Туймазинском районе.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.