В Туймазинском районе в ДТП с внедорожником пострадала 17-летняя девушка

В Туймазинском районе Mitsubishi Pajero Sport столкнулся с Lada Vesta. Врачи госпитализировали 17-летнюю пассажирку, водители машин не пострадали.

Госкомитет РБ по ЧС опубликовал информацию о дорожном инциденте в Туймазинском районе. На участке дороги между населенными пунктами Тукаево и Николаевка произошло столкновение автомобилей Lada Vesta и Mitsubishi Pajero Sport. Удар повредил транспортные средства и потребовал вмешательства медиков.

Сотрудники экстренных служб оперативно выехали на место происшествия. В салоне отечественного автомобиля находились три человека, тогда как 47-летний водитель внедорожника управлял машиной без пассажиров. Владелец иномарки не получил серьезных повреждений.

Травмы в результате аварии получила 17-летняя пассажирка «Лады». Бригада скорой помощи доставила пострадавшую в больницу для обследования и лечения. Сотрудники ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

Ранее на дорогах района зафиксировали еще одно серьезное происшествие. На трассе Белебей — Николаевка — Туймазы столкнулись Lada Priora и Lada Granta. В результате удара погиб 74-летний пассажир одной из машин, а спасатели деблокировали 22-летнего водителя из поврежденного кузова.

Статистику аварийности в регионе пополнил инцидент, произошедший 4 декабря. Участниками ДТП стали водители Daewoo Nexia и Chery. Врачи оказали помощь пятерым пострадавшим, в числе которых также находилась 17-летняя девушка.