9 часов
Происшествия

В Туймазинском районе Башкирии автобус с 18 пассажирами столкнулся с «Ладой»

Днем 22 декабря на автодороге между селами Какрыбашево и Тукмак-Каран столкнулись пассажирский автобус ПАЗ «Вектор» и «Лада Гранта». В момент аварии в автобусе находились 18 человек. По данным Госкомитета РБ по ЧС, погибших и раненых нет.
авто после дтп
©Госкомитет Башкирии по ЧС

Что произошло

Авария случилась на трассе в Туймазинском районе. Участниками стали рейсовый автобус и отечественная легковушка. В салоне автобуса ехали 18 пассажиров, среди них был один несовершеннолетний. Водитель «Лады» находился в машине один.

автобус после дтп
©Госкомитет Башкирии по ЧС

Прибывшие на место спасатели и медики осмотрели участников ДТП. Помощь врачей никому не понадобилась, повреждения получил только транспорт.

скорая на месте дтп
©Госкомитет Башкирии по ЧС
спасатели на месте дтп
©Госкомитет Башкирии по ЧС

Другие аварии за сутки

Ситуация в Туймазинском районе обошлась без жертв, в отличие от утреннего происшествия в Альшеевском районе. Там на 105-м километре трассы Чишмы — Аксёново — Киргиз-Мияки столкнулись три автомобиля: ВАЗ-2110, Mazda CX-5 и грузовик Shacman.

Последствия массового ДТП:

  • 4 человека погибли на месте (трое из ВАЗ-2110 и пассажир Mazda).
  • 3 человека госпитализированы с тяжелыми травмами.

В 2025 году Башкирия демонстрирует высокие показатели аварийности. По статистике ГИБДД республики:

  • Регион занимает 4-е место в России по количеству ДТП.
  • За 9 месяцев 2025 года на дорогах погибли 308 человек.
  • Зафиксировано более 1100 аварий с участием детей, в которых погибли 55 несовершеннолетних.
Похожие записи
0
22.12.2025
Происшествия

Под Туймазами в ДТП с кроссовером погибла 20-летняя пассажирка

авто после дтп
В Туймазинском районе «Лада Приора» вылетела на встречную полосу и столкнулась с Kia Sportage. Пассажирка отечественного авто скончалась на месте до приезда врачей.
0
07.12.2025
Происшествия

В Туймазинском районе в ДТП с внедорожником пострадала 17-летняя девушка

авто после дтп
В Туймазинском районе Mitsubishi Pajero Sport столкнулся с Lada Vesta. Врачи госпитализировали 17-летнюю пассажирку, водители машин не пострадали.
0
06.12.2025
Происшествия

В Башкирии столкнулись «Гранта» и «Приора»

авто после дтп
В Туймазинском районе Башкирии при столкновении двух легковушек погиб пассажир «Гранты», водителей госпитализировали.
0
13.10.2025
Происшествия

На трассе М-5 в Башкирии три человека сгорели заживо после ДТП

авто после ДТП
На трассе М-5 в Башкирии Daewoo Nexia вылетела на «встречку» и столкнулась с фурой. Машина сгорела вместе с 25-летней девушкой и пассажирами
0
06.09.2025
Происшествия

В Башкирии в результате пожара сгорело 28 тонн сена

горят рулоны сена
В Туймазинском районе сгорело 28 тонн сена в 165 тюках. Пожарные пламя потушили, но корм уже не спасти. Дознаватели МЧС ищут причину ЧП.
0
27.08.2025
Новости

Юных пловцов из Башкирии, отравившихся в Дагестане, выписали и отправили домой

опечатанное кафе
Команда пловцов из Башкирии вернулась домой после массового отравления в Дагестане. Двадцать пострадавших выписали, а Роспотребнадзор закрыл два кафе.
0
29.07.2025
Культура

Народный артист Башкирии организовал благотворительный концерт для помощи больному ребёнку

микрофон на стойке
Народный артист Башкирии и Татарстана Ришат Тухватуллин провёл свой традиционный благотворительный концерт в родной деревне. Все вырученные средства пойдут на помощь больному ребёнку, поддержку местной
0
07.05.2025
Происшествия

Автоледи на «Логане» сожгла четырнадцатую вместе с водителем

автомобиль попал в аварию
Жесткая авария с огненным финалом под Туймазами — там дама на «Логане» решила поиграть в гонщика и отправила на тот свет водителя ВАЗа. Ньюс-Баш получил информацию от башкирской ГАИ.
