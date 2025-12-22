В Туймазинском районе Башкирии автобус с 18 пассажирами столкнулся с «Ладой»

Что произошло
Авария случилась на трассе в Туймазинском районе. Участниками стали рейсовый автобус и отечественная легковушка. В салоне автобуса ехали 18 пассажиров, среди них был один несовершеннолетний. Водитель «Лады» находился в машине один.
Прибывшие на место спасатели и медики осмотрели участников ДТП. Помощь врачей никому не понадобилась, повреждения получил только транспорт.
Другие аварии за сутки
Ситуация в Туймазинском районе обошлась без жертв, в отличие от утреннего происшествия в Альшеевском районе. Там на 105-м километре трассы Чишмы — Аксёново — Киргиз-Мияки столкнулись три автомобиля: ВАЗ-2110, Mazda CX-5 и грузовик Shacman.
Последствия массового ДТП:
- 4 человека погибли на месте (трое из ВАЗ-2110 и пассажир Mazda).
- 3 человека госпитализированы с тяжелыми травмами.
В 2025 году Башкирия демонстрирует высокие показатели аварийности. По статистике ГИБДД республики:
- Регион занимает 4-е место в России по количеству ДТП.
- За 9 месяцев 2025 года на дорогах погибли 308 человек.
- Зафиксировано более 1100 аварий с участием детей, в которых погибли 55 несовершеннолетних.