В Туймазинском районе Башкирии автобус с 18 пассажирами столкнулся с «Ладой»

Днем 22 декабря на автодороге между селами Какрыбашево и Тукмак-Каран столкнулись пассажирский автобус ПАЗ «Вектор» и «Лада Гранта». В момент аварии в автобусе находились 18 человек. По данным Госкомитета РБ по ЧС, погибших и раненых нет.

Что произошло

Авария случилась на трассе в Туймазинском районе. Участниками стали рейсовый автобус и отечественная легковушка. В салоне автобуса ехали 18 пассажиров, среди них был один несовершеннолетний. Водитель «Лады» находился в машине один.

Прибывшие на место спасатели и медики осмотрели участников ДТП. Помощь врачей никому не понадобилась, повреждения получил только транспорт.

Другие аварии за сутки

Ситуация в Туймазинском районе обошлась без жертв, в отличие от утреннего происшествия в Альшеевском районе. Там на 105-м километре трассы Чишмы — Аксёново — Киргиз-Мияки столкнулись три автомобиля: ВАЗ-2110, Mazda CX-5 и грузовик Shacman.

Последствия массового ДТП:

4 человека погибли на месте (трое из ВАЗ-2110 и пассажир Mazda).

на месте (трое из ВАЗ-2110 и пассажир Mazda). 3 человека госпитализированы с тяжелыми травмами.

В 2025 году Башкирия демонстрирует высокие показатели аварийности. По статистике ГИБДД республики: