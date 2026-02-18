В Туймазинском районе Башкирии 21-летний водитель «Нивы» погиб в ДТП с КамАЗом

В Туймазинском районе погиб 21-летний водитель «Нивы» после столкновения с КамАЗом на встречной полосе. Авария произошла на 1297-м км трассы М-5.

В Туймазинском районе Башкирии в ДТП погиб водитель «Лады Нивы». Авария произошла вечером 17 февраля на федеральной трассе «Урал». Автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком, сообщает республиканская ГИБДД.

ДТП произошло в одиннадцатом часу вечера на 1297-м километре трассы М-5. По предварительным данным Госавтоинспекции, 21-летний водитель за рулем «Лады Нивы» выехал на полосу встречного движения.

Там внедорожник столкнулся с грузовиком КамАЗ. Водитель легкового автомобиля погиб на месте. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Это вторая смертельная авария с участием большегрузов в Туймазинском районе за сутки. Ранее, в ночь на 17 февраля, на 1349-м километре той же трассы погибла 25-летняя водитель. Она управляла автомобилем Lada Granta и столкнулась с встречной фурой Volvo.

По данным ГИБДД, в 2025 году на дорогах республики погибли 375 человек. Годом ранее — 398. Среди основных причин ДТП со смертельным исходом — выезд на встречную полосу и превышение скорости.