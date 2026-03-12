В Туймазах девушка сломала два позвонка на крыльце «Монетки» и написала заявление в полицию

Жительница Туймазов получила перелом двух позвонков, поскользнувшись на обледеневшем крыльце магазина «Монетка». Она сняла произошедшее на видео и обратилась в полицию.

Происшествие случилось в марте 2026 года. Алиана рассказала Mash, что после падения у входа в «Монетку» по адресу Чулпан, 2 у неё онемели ноги — подняться самостоятельно она не смогла. На помощь пришли случайные прохожие. По просьбе девушки они записали видео — для дальнейшего использования в качестве доказательства.

Врачи диагностировали перелом второго позвонка со смещением и закрытый перелом третьего позвонка. Алиана подала заявление в полицию в отношении магазина и сейчас проходит лечение в стационаре.

От 20 до 500 тысяч рублей: сколько суды взыскивали с магазинов в Башкирии

Октябрьский районный суд Уфы ранее взыскал с владельца сети «Магнит» 20 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу уфимки, получившей травму при падении на крыльце супермаркета.

В одном из дел, рассмотренных в Башкортостане, суд взыскал с коммерческой организации 500 тысяч рублей морального вреда за падение на обледеневшем крыльце банка.

Почти 10 тысяч уличных травм за зиму в Башкортостане

По данным Минздрава Башкортостана, только за зиму 2024–2025 года 9 928 человек получили уличные травмы в регионе. В Уфе за одну неделю декабря 2023 года из-за гололёда пострадали 175 человек, а всего с начала сезона зарегистрировали 277 случаев, из которых 50 пришлись на детей.

Как получить компенсацию за падение на крыльце магазина

Согласно ст. 1064 ГК РФ, вред, причинённый здоровью гражданина, возмещает причинитель вреда в полном объёме, а ст. 210 ГК РФ обязывает собственника содержать имущество в безопасном состоянии.

Получивший травму на обледеневшем крыльце магазина вправе требовать компенсацию морального вреда и расходов на лечение. Для этого необходимо установить собственника крыльца (информация содержится в техплане или договоре), зафиксировать обстоятельства падения (фото, видео, свидетели) и обратиться с иском в суд в соответствии со ст. 131 ГПК РФ. При рассмотрении таких дел суды применяют также закон о защите прав потребителей, что позволяет взыскать дополнительный штраф в размере 50% от суммы компенсации.

При получении травмы необходимо вызвать скорую помощь по телефонам 103 или 112.