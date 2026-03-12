0
2 часа
Происшествия

В Туймазах девушка сломала два позвонка на крыльце «Монетки» и написала заявление в полицию

Жительница Туймазов получила перелом двух позвонков, поскользнувшись на обледеневшем крыльце магазина «Монетка». Она сняла произошедшее на видео и обратилась в полицию.
красный крест на автомобиле скорой помощи
©rutube

Происшествие случилось в марте 2026 года. Алиана рассказала Mash, что после падения у входа в «Монетку» по адресу Чулпан, 2 у неё онемели ноги — подняться самостоятельно она не смогла. На помощь пришли случайные прохожие. По просьбе девушки они записали видео — для дальнейшего использования в качестве доказательства.

Врачи диагностировали перелом второго позвонка со смещением и закрытый перелом третьего позвонка. Алиана подала заявление в полицию в отношении магазина и сейчас проходит лечение в стационаре.

От 20 до 500 тысяч рублей: сколько суды взыскивали с магазинов в Башкирии

Октябрьский районный суд Уфы ранее взыскал с владельца сети «Магнит» 20 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу уфимки, получившей травму при падении на крыльце супермаркета.

В одном из дел, рассмотренных в Башкортостане, суд взыскал с коммерческой организации 500 тысяч рублей морального вреда за падение на обледеневшем крыльце банка.

Почти 10 тысяч уличных травм за зиму в Башкортостане

По данным Минздрава Башкортостана, только за зиму 2024–2025 года 9 928 человек получили уличные травмы в регионе. В Уфе за одну неделю декабря 2023 года из-за гололёда пострадали 175 человек, а всего с начала сезона зарегистрировали 277 случаев, из которых 50 пришлись на детей.

Как получить компенсацию за падение на крыльце магазина

Согласно ст. 1064 ГК РФ, вред, причинённый здоровью гражданина, возмещает причинитель вреда в полном объёме, а ст. 210 ГК РФ обязывает собственника содержать имущество в безопасном состоянии.

Получивший травму на обледеневшем крыльце магазина вправе требовать компенсацию морального вреда и расходов на лечение. Для этого необходимо установить собственника крыльца (информация содержится в техплане или договоре), зафиксировать обстоятельства падения (фото, видео, свидетели) и обратиться с иском в суд в соответствии со ст. 131 ГПК РФ. При рассмотрении таких дел суды применяют также закон о защите прав потребителей, что позволяет взыскать дополнительный штраф в размере 50% от суммы компенсации.

При получении травмы необходимо вызвать скорую помощь по телефонам 103 или 112.

Похожие записи
0
28.02.2026
Криминал

Полицейский в Башкирии силой женил бойца СВО на своей матери

военнослужащий держит руку своей жены
Полицейский из Туймазинского района незаконно удерживал земляка, чтобы сделать его супругом своей мамы и обогатиться на фронтовых выплатах.
0
14.01.2026
Происшествия

В Башкирии для тушения пожара в торговом центре задействовали пожарный поезд

горит здание
В Туймазах в ТЦ «Шоколад» потушили открытое пламя на 80 кв. м, эвакуировались 15 человек, пострадавших нет.
0
27.10.2025
Новости

«Пусть обижаются»: Хабиров жестко раскритиковал один из городов Башкирии, перебив чиновницу

радий хабиров
Глава Башкирии Хабиров снова раскритиковал Туймазы за хаос и грязь во дворах, сравнил с Октябрьским и потребовал срочного разбора полётов от министра ЖКХ.
0
16.10.2025
Новости

В Башкирии девочку выписали из больницы после страшной аварии в которой героически погибла ее мама

женщина с ребенком на руках
6-летнюю Софию, выжившую в жутком ДТП в Туймазах, выписали из больницы. Ее мама погибла, закрыв дочку собой. Теперь девочка-сирота живет с дядей и не знает всей правды, а виновник аварии сидит в СИЗО.
0
03.10.2025
Происшествия

Осиротевшую в ДТП девочку из Туймазов экстренно перевезли в Уфу

едущая на пешеходов машина
Пятилетняя девочка из Туймазов, чья мама погибла в ДТП, осталась полной сиротой. Ребёнка в тяжёлом состоянии доставили в Уфу, она до сих пор без сознания.
0
01.07.2025
Криминал

Бастрыкин потребовал отчёт по гибели младенца в башкирском городе Туймазы

Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин
Глава СКР Бастрыкин лично вмешался в дело о смерти младенца в Башкирии. Расследование тянется с 2023 года. Теперь местному СК придётся держать ответ в Москве
0
07.06.2025
Криминал

Букет за полмиллиона: жительницу Башкирии развели на «романтику»

человек сидит за ноутбуком с банковской картой
МВД Башкирии рассказало о новой схеме мошенников, которые обчистили 34-летнюю жительницу Туймазинского района на круглую сумму. Афера началась с телефонного звонка.
0
05.06.2025
Новости

Лагерь с детьми закрыли на замок в Башкирии

детский лагерь
Пресс-служба судов Башкортостана сообщила о провальной попытке владельцев детского лагеря вернуться к работе досрочно. Опечатанное заведение так и останется закрытым.
Главная
Мы в MAX
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.