В Башкирии ночью сгорели гараж и легковая иномарка

В селе Турбаслы пожар уничтожил гараж и автомобиль Daewoo. Огонь перекинулся на стену жилого дома, но сотрудники МЧС и соседи спасли жилище.

Как информирует пресс-служба МЧС по Республике Башкортостан, сообщение о возгорании поступило диспетчерам в ночь на 30 ноября. Инцидент произошел на улице Центральной в селе Турбаслы Иглинского района.

Огонь охватил кирпичный гараж, внутри которого находился автомобиль марки Daewoo Nexia. Пламя создало угрозу для стоящего рядом одноэтажного дома на двух хозяев. Существовал риск полного перехода огня на жилые помещения.

©Ufa_smi / Telegram

На место происшествия прибыли три автоцистерны и 12 спасателей. Тушение осложнялось плотной застройкой, но местные жители оказали содействие спасателям. Совместными усилиями распространение горения удалось остановить.

В результате инцидента гараж и транспортное средство полностью уничтожены, также повреждена стена жилого дома. Пострадавших и погибших нет, дознаватели устанавливают причины случившегося.

Похожая ситуация произошла в муниципалитете в начале текущего года. В январе в Иглино малолетний ребенок устроил пожар, играя с источником огня. Трагедию предотвратил автономный извещатель, который звуковым сигналом предупредил жильцов об опасности.

Обстановка с техногенными возгораниями в регионе остается напряженной. По сведениям портала «Ньюс-Баш», к началу ноября в республике зарегистрировано свыше 6600 пожаров. Жертвами огня стали 170 граждан, в том числе 12 детей, еще 164 человека получили травмы.

За сутки до событий в Турбаслы смертельный случай зафиксирован в Учалинском районе. В деревне Расулево при тушении частного дома сотрудники МЧС обнаружили тело 43-летнего мужчины. Погибший имел инвалидность и не сумел самостоятельно эвакуироваться.