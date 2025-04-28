В центре Уфы женщина пнула свою собаку из-за пролитого кофе

Женщина также накричала на ребёнка

Жительница Уфы жестоко обошлась со своим питомцем прямо на улице — всё из-за чашки кофе. Инцидент произошёл в воскресенье, 27 апреля, возле дома №90 по улице Революционной. Очевидец снял происходящее на видео.

На кадрах видно, как женщина гуляет с ребёнком и маленькой собачкой. В какой-то момент питомец дёрнул поводок, из-за чего хозяйка уронила стаканчик с кофе. Разгневанная уфимка дважды пнула собаку ногой. Досталось и ребёнку — на него обрушился словесный поток, хотя физического воздействия, к счастью, не последовало.

Очевидцы осудили поведение женщины, назвав произошедшее жестоким обращением с животным.

— Бедный ребенок и собачка, — отреагировала на новость в соцсетях Олеся К.

— Бедная малышка, так прижалась к дороге, — пишет Rikki.

— Срочно забрать собаку !!!😡 Страшно представить, как она с ней дома обращается!!! — написал AS.