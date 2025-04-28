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В центре Уфы женщина пнула свою собаку из-за пролитого кофе

Женщина также накричала на ребёнка
жестокое обращение с собакой
©БашДТП

Жительница Уфы жестоко обошлась со своим питомцем прямо на улице — всё из-за чашки кофе. Инцидент произошёл в воскресенье, 27 апреля, возле дома №90 по улице Революционной. Очевидец снял происходящее на видео.

На кадрах видно, как женщина гуляет с ребёнком и маленькой собачкой. В какой-то момент питомец дёрнул поводок, из-за чего хозяйка уронила стаканчик с кофе. Разгневанная уфимка дважды пнула собаку ногой. Досталось и ребёнку — на него обрушился словесный поток, хотя физического воздействия, к счастью, не последовало.

Очевидцы осудили поведение женщины, назвав произошедшее жестоким обращением с животным.

— Бедный ребенок и собачка, — отреагировала на новость в соцсетях Олеся К.

— Бедная малышка, так прижалась к дороге, — пишет Rikki.

— Срочно забрать собаку !!!😡 Страшно представить, как она с ней дома обращается!!! — написал AS.

— При ребенке пинать его собаку. Какая травма малышу. И собаку очень жаль, у таких надо забирать животных, — считает Renata D.

Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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