В центре Уфы устраняют прорыв теплосети на улице 50-летия Октября

В ночь на 17 февраля на улице 50-летия Октября в Уфе произошла авария на трубопроводе. Из-за повреждения сети в районе дома №9 временно снижены параметры отопления и горячей воды. По информации коммунальных служб, на восстановление подачи тепла потребуется около четырёх часов.

По данным городской администрации, инцидент произошел из-за нарушения гидравлического режима. Скачок давления привёл к разгерметизации участка тепломагистрали.

Аварийная бригада уже работает на месте: территория огорожена сигнальными лентами, спецтехника вскрыла грунт для доступа к трубе. Специалисты проводят сварочные работы, чтобы устранить течь и вернуть систему в штатный режим.

Авария затронула жителей Советского района, в частности дома вблизи Центрального рынка. В квартирах, запитанных от поврежденной ветки, температура батарей снизилась, как и температура горячей воды.

По данным администрации, ориентировочное время завершения ремонта — четыре часа с момента начала работ. После этого циркуляция теплоносителя восстановится в полном объеме.

Это не первая коммунальная авария в Уфе за последние недели. 31 января отключение произошло в Советском и Октябрьском районах. Тогда из-за дефекта на линии водоснабжения без воды остались 49 многоквартирных домов на улицах Рихарда Зорге, Шафиева и 50 лет СССР.

23 января прорыв трубы горячего водоснабжения произошёл в жилом комплексе на улице Рудольфа Нуреева. Кипяток затопил три квартиры.

Улица 50-летия Октября находится в зоне внимания городских служб. Весной 2025 года эксперты включали этот участок в зону мониторинга возможных просадок грунта. Устранением повреждения занимаются подразделения ресурсоснабжающей организации под контролем мэрии.