В центре Уфы остановили пьяного школьника на «Приоре»

16-летний уфимец решил подшофе прокатиться на «Приоре» по центру города. Итог предсказуем: вызов родителей прямо на место и составление целого букета протоколов ©ГАИ по Уфе
Ночной вояж закончился для уфимского подростка совсем не так, как он планировал. Его «Ладу Приору» эвакуировали на штрафстоянку, а на самого парня составили целый букет административных протоколов, сообщает столичное ГАИ.
Ранним утром 4 июля сотрудники ДПС обратили внимание на отечественную легковушку возле Гостиного двора. Манера вождения водителя вызвала подозрения, которые полностью оправдались после остановки автомобиля. Интуиция не подвела стражей порядка.
За рулём находился 16-летний юноша, от которого исходил отчётливый запах спиртного. Проверка на алкотестере подтвердила, что парень сел за руль в состоянии опьянения. Естественно, водительского удостоверения у него при себе не оказалось.
На место происшествия пришлось вызывать родителей юного гонщика, в их присутствии и провели все процедуры. Молодого человека отстранили от управления, а его машину отправили на спецстоянку.
Теперь этим делом займётся комиссия по делам несовершеннолетних. Помимо штрафа самому подростку, наказание может грозить и его родителям — за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.
И что теперь будет этому 16-летнему гонщику? Штраф выпишут и отпустят?
Не всё так просто. Для него этот вояж закончится целым набором неприятностей. Во-первых, машину уже эвакуировали на штрафстоянку, и забирать её придётся родителям. Во-вторых, на парня составили протокол за управление автомобилем в пьяном виде и без прав, а это уже серьёзно. Его дело рассмотрит комиссия по делам несовершеннолетних, которая может впаять ему штраф до 30 тысяч рублей или даже административный арест на срок от 10 до 15 суток. Кроме того, его поставят на профилактический учёт в полиции.
А что грозит родителям? Неужели они совсем не при делах?
Ещё как при делах. Их ответственность — отдельная история. Как минимум, им грозит штраф за «ненадлежащее исполнение родительских обязанностей» по статье 5.35 КоАП. Сумма там, правда, символическая — от 100 до 500 рублей, но сам факт неприятен. Гораздо хуже, если выяснится, что они сами вовлекли сына в употребление алкоголя. Тогда штраф может вырасти до 5 тысяч рублей.
А если отец сам дал сыну ключи от «Приоры» — «поучиться»?
Это худший сценарий для отца. Передача руля лицу, заведомо не имеющему прав (а тем более пьяному), — это грубейшее нарушение. За такой «урок вождения» владельцу автомобиля грозит уже полноценный взрослый штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
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