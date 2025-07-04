В центре Уфы остановили пьяного школьника на «Приоре»

16-летний уфимец решил подшофе прокатиться на «Приоре» по центру города. Итог предсказуем: вызов родителей прямо на место и составление целого букета протоколов

Ночной вояж закончился для уфимского подростка совсем не так, как он планировал. Его «Ладу Приору» эвакуировали на штрафстоянку, а на самого парня составили целый букет административных протоколов, сообщает столичное ГАИ.

Ранним утром 4 июля сотрудники ДПС обратили внимание на отечественную легковушку возле Гостиного двора. Манера вождения водителя вызвала подозрения, которые полностью оправдались после остановки автомобиля. Интуиция не подвела стражей порядка.

За рулём находился 16-летний юноша, от которого исходил отчётливый запах спиртного. Проверка на алкотестере подтвердила, что парень сел за руль в состоянии опьянения. Естественно, водительского удостоверения у него при себе не оказалось.

На место происшествия пришлось вызывать родителей юного гонщика, в их присутствии и провели все процедуры. Молодого человека отстранили от управления, а его машину отправили на спецстоянку.

Теперь этим делом займётся комиссия по делам несовершеннолетних. Помимо штрафа самому подростку, наказание может грозить и его родителям — за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

К сожалению, такие случаи для Уфы не редкость, особенно в последнее время. Только за июнь инспекторы несколько раз задерживали несовершеннолетних водителей, в том числе пьяных. В ГИБДД даже проводят специальную социальную кампанию «Не рули, малай!», пытаясь достучаться до молодёжи.