Происшествия

В центре Уфы мужчина напал на женщину на глазах у прохожих

В Уфе мужчина набросился на женщину прямо у остановки «Театр кукол». Он избивал её на глазах у горожан, а потом выхватил сумку. Никто не вмешался.
нападение на женщину
©@Ufa_rb | Новости. Уфа Башкортостан / Telegram-канал

Полиция Уфы инициировала проверку после того, как в сети завирусилось видео с жестоким нападением на женщину. Как сообщает телеграм-канал «@Ufa_rb», инцидент произошёл у Театра кукол, но ни один из свидетелей не счёл нужным позвонить в полицию.

Всё случилось утром, когда агрессивный мужчина набросился на свою спутницу. Он громко обвинял её в попытке обмана, требуя знать своё место. Пострадавшая в слезах умоляла прохожих помочь и вызвать наряд.

Однако этот уличный спектакль жестокости не сподвиг зрителей на активные действия. Одни ограничивались словесными упрёками в адрес нападавшего, другие просто отворачивались. Желающих физически прекратить конфликт не нашлось.

Кульминацией стал грабёж. Мужчина вырвал у жертвы сумку и поспешил скрыться. Несмотря на пережитый шок и боль, девушка бросилась за ним вдогонку.

Видео вызвало шквал негодования в комментариях. Большинство пользователей осудили пассивность очевидцев. Досталось и оператору, который предпочёл съёмку реальной помощи, уподобившись тем, кто просто стоял в стороне.

Но нашлись и те, кто попытался оправдать бездействие. Их главный довод — непредсказуемость таких ситуаций. Люди опасаются, что вмешательство может закончиться ножом в боку или обвинением по статье, если пара внезапно помирится.

В МВД по Башкирии подтвердили, что заявлений по данному факту не поступало. Проверку в отделе полиции №5 начали после мониторинга социальных сетей.

