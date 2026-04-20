В центре Уфы иномарка протаранила магазин бытовой техники

20 апреля, около 12:00, на улице Карла Маркса в центре Уфы автомобиль Kia Rio врезался в здание магазина бытовой техники. Об этом сообщила пресс-служба госавтоинспекции Уфы.

Водитель Kia Rio уходил от столкновения с разворачивавшейся на улице Карла Маркса машиной и в итоге въехал в здание магазина бытовой техники.

Скорая помощь прибыла на место оперативно, однако вскоре уехала — никто из участников инцидента не пострадал. Автомобиль получил механические повреждения. Госавтоинспекция Уфы проводит проверку по факту произошедшего.

Ранее, 17 апреля на улице Карла Маркса в Уфе опрокинулся мусоровоз «КамАЗ», который после потери управления при повороте врезался в бетонную стену. Пострадавших в том инциденте также не было, транспортное средство получило механические повреждения.

По итогам первого полугодия 2025 года Башкирия заняла первое место в России по числу лишений водительских прав за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, обойдя в этом антирейтинге даже Московскую область.