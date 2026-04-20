В центре Уфы иномарка протаранила магазин бытовой техники

Kia Rio столкнулась со зданием магазина бытовой техники на улице Карла Маркса в Уфе 20 апреля. Водитель пытался уклониться от разворачивавшегося автомобиля. Пострадавших нет, машина получила механические повреждения.
20 апреля, около 12:00, на улице Карла Маркса в центре Уфы автомобиль Kia Rio врезался в здание магазина бытовой техники. Об этом сообщила пресс-служба госавтоинспекции Уфы.

Водитель Kia Rio уходил от столкновения с разворачивавшейся на улице Карла Маркса машиной и в итоге въехал в здание магазина бытовой техники.

Скорая помощь прибыла на место оперативно, однако вскоре уехала — никто из участников инцидента не пострадал. Автомобиль получил механические повреждения. Госавтоинспекция Уфы проводит проверку по факту произошедшего.

Ранее, 17 апреля на улице Карла Маркса в Уфе опрокинулся мусоровоз «КамАЗ», который после потери управления при повороте врезался в бетонную стену. Пострадавших в том инциденте также не было, транспортное средство получило механические повреждения.

По итогам первого полугодия 2025 года Башкирия заняла первое место в России по числу лишений водительских прав за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, обойдя в этом антирейтинге даже Московскую область.

20.04.2026
В Уфе водитель без прав на кроссовом мотоцикле попал с пассажиром в ночное ДТП

Ночью 20 апреля в Уфе 20-летний водитель без прав на кроссовом мотоцикле Darex столкнулся с Hyundai Santa Fe на проспекте Октября. Обоих участников ДТП госпитализировали с травмами.
18.04.2026
В Уфе пресекли незаконный игорный бизнес на улице Тухвата Янаби

В Уфе 17 апреля совместными усилиями полиции, Следственного комитета и Росгвардии были задержаны двое подозреваемых в незаконном ведении игорного бизнеса. Об этом сообщили в МВД Башкирии.
18.04.2026
В Уфе эвакуатор сбил 10-летнего мальчика в Инорсе

Десятилетний мальчик попал под колёса эвакуатора вечером 17 апреля в Уфе — прямо на бульваре Баландина в Инорсе. Ребёнок жив, но с травмами оказался в больнице.
16.04.2026
Мэр Уфы подписал постановление о завершении отопительного сезона

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев подписал постановление о завершении отопительного сезона. По словам мэра, он прошёл без серьёзных сбоев и аварий. Коммунальные службы уже приступают к подготовке к следующему зимнему периоду.
16.04.2026
В Уфе с начала весны от клещей пострадали 44 горожанина

С начала весны 2026 года в Уфе за медицинской помощью после укусов клещей обратились 44 жителя, больше половины из которых — дети. Мэрия города объяснила, где чаще всего происходят встречи с членистоногими, и рассказала о мерах защиты.
15.04.2026
В Уфе чиновник получил условный срок за озеленение сквера

В Уфе вынесли приговор бывшему заместителю главы администрации Советского района Марату Китапову. Суд признал его виновным в превышении должностных полномочий (п.
13.04.2026
Жителям Уфы предлагают назвать улицы в честь певицы и мотогонщика

Администрация Уфы вынесла на общественное обсуждение варианты названий для новых улиц в Ленинском и Демском районах. Горожане выбирают имена для улиц — в честь татарской певицы Васили Фаттаховой и 20-кратного
