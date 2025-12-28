В Татышлинском районе Башкирии в ДТП с «Газелью» погибли 4 человека

На трассе в Башкирии столкнулись «Лада» и грузовик «Газель». Погибли четыре человека, двое доставлены в больницу. Проводится расследование причин аварии.

Глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов опубликовал информацию о дорожно-транспортном происшествии с погибшими на севере республики. Инцидент зафиксирован ночью на 88-м километре автодороги Бураево — Старобалтачево — Куеда. По предварительным данным ведомства, произошло лобовое столкновение автомобиля «Лада Гранта» и грузовой «Газели».

В результате удара механические повреждения получили оба транспортных средства. Врачи, прибывшие на вызов, констатировали смерть четырех человек, находившихся в салоне легкового автомобиля. Погибшими числятся водитель «Лады» и трое его пассажиров —мужчины и одна женщина.

Водитель и пассажир грузового автомобиля остались живы, но получили телесные повреждения. Бригада скорой помощи доставила пострадавших в больницу для оказания необходимой помощи. Врачи оценивают их состояние и проводят диагностику полученных травм.

На участке дороги организована работа следственно-оперативной группы и экспертов МВД. Прокурор Татышлинского района Марсель Ягудин выехал на место происшествия для координации действий спецслужб. Надзорное ведомство контролирует ход проверки и оценит соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения.

Данный инцидент стал очередным в ряду крупных аварий, произошедших в регионе во второй половине декабря. Ранее, 22 декабря, в Альшеевском районе зарегистрировано ДТП с участием ВАЗ-2110, Mazda и грузовика Shacman. В происшествии также погибли четыре человека, а трое участников движения были госпитализированы.

Аналогичная ситуация наблюдалась 17 декабря в Кугарчинском районе республики. Тогда при лобовом столкновении двух транспортных средств в условиях метели смертельные травмы получили четыре человека. Еще двое пострадавших были направлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

Текущая статистика свидетельствует о напряженной обстановке на дорогах региона. С 15 декабря в дорожных инцидентах погибли 9 человек, а суммарное количество жертв ДТП с начала года превысило отметку в 370. В Госавтоинспекции указывают на необходимость строгого соблюдения скоростного режима в зимний период.