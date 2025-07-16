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В Татарстане погибла семья из Башкирии

Молодая семья из Башкирии погибла в страшной аварии в Татарстане. 29-летний водитель, его 24-летняя супруга и их трёхлетний сын скончались на месте после лобового столкновения
автомобили после дтп
©Прокуратура Татарстана

Отпуск для молодой семьи из Башкирии закончился страшной автокатастрофой. По данным, полученным от правоохранительных органов Татарстана, на трассе в Тукаевском районе произошло смертельное ДТП.

По предварительной версии, 29-летний водитель автомобиля «Лада Приора» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Volkswagen Polo. Удар был такой силы, что шансов выжить у находившихся в отечественной машине не было. Водитель, его 24-летняя супруга и их трёхлетний сын погибли на месте. Сообщается, что семья возвращалась с отдыха в Нижнекамских термах.

В иномарке также не обошлось без жертв — погибла 67-летняя пассажирка. Ещё два человека из Volkswagen, включая ребёнка, были госпитализированы с травмами.

Сотрудники полиции отметили, что пассажиры «Лады» были пристёгнуты, а маленький ребёнок находился в специальном автокресле, однако это их не спасло. Сейчас правоохранители устанавливают все причины и обстоятельства произошедшей трагедии.

Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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