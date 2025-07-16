В Татарстане погибла семья из Башкирии

Молодая семья из Башкирии погибла в страшной аварии в Татарстане. 29-летний водитель, его 24-летняя супруга и их трёхлетний сын скончались на месте после лобового столкновения

Отпуск для молодой семьи из Башкирии закончился страшной автокатастрофой. По данным, полученным от правоохранительных органов Татарстана, на трассе в Тукаевском районе произошло смертельное ДТП.

По предварительной версии, 29-летний водитель автомобиля «Лада Приора» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Volkswagen Polo. Удар был такой силы, что шансов выжить у находившихся в отечественной машине не было. Водитель, его 24-летняя супруга и их трёхлетний сын погибли на месте. Сообщается, что семья возвращалась с отдыха в Нижнекамских термах.

В иномарке также не обошлось без жертв — погибла 67-летняя пассажирка. Ещё два человека из Volkswagen, включая ребёнка, были госпитализированы с травмами.

Сотрудники полиции отметили, что пассажиры «Лады» были пристёгнуты, а маленький ребёнок находился в специальном автокресле, однако это их не спасло. Сейчас правоохранители устанавливают все причины и обстоятельства произошедшей трагедии.