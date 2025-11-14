0
2 часа
Происшествия

В Стерлитамаке задержан правозащитник Дмитрий Черкасов

В Стерлитамаке задержали Дмитрия Черкасова. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве и фальсификации доказательств.
Дмитрий Черкасов
©Дмитрий Черкасов / ВКонтакте

Следственный комитет по Башкортостану задержал известного правозащитника Дмитрия Черкасова — ему предъявили обвинения в мошенничестве на 380 тысяч рублей, покушении на мошенничество и фальсификации документов. По версии следствия, мужчина выдавал себя за юриста, брал деньги за правовые услуги и подделывал доказательства для суда. Черкасов известен в регионе защитой прав детей-сирот и критикой силовых структур. Сейчас решается вопрос о мере пресечения.

Содержание
  1. Что известно об обвинениях
  2. Кто такой Дмитрий Черкасов
  3. Что дальше

Что известно об обвинениях

Черкасову предъявили обвинения по трём статьям Уголовного кодекса:

  • ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество);
  • ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество);
  • ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств).

По данным СК, с января по апрель 2025 года Черкасов получил от четырёх жителей Стерлитамака 380 тысяч рублей, представляясь юристом-правозащитником, не имея юридического образования. Следствие утверждает, что он обещал представлять интересы клиентов в судах, но выполнить обязательства не мог.

Кроме того, мужчину обвиняют в подделке документов. По версии следствия, он использовал нотариальную доверенность одной из клиенток, подделал её подпись в акте приёма-передачи 65 тысяч рублей и попытался взыскать эту сумму через суд, предъявив сфабрикованный документ как доказательство оказания правовой помощи. Подлог раскрыли до вынесения решения.

Все эпизоды выявили в ходе совместной работы следователей СК и оперативных сотрудников МВД Башкортостана. Черкасова задержали, следователи ходатайствуют о мере пресечения.

Кто такой Дмитрий Черкасов

Дмитрий Черкасов — известный в Башкортостане правозащитник, который специализировался на защите прав детей-сирот и сопровождал громкие дела в республике. Он неоднократно выступал с критикой работы силовых структур и заявлял о давлении из-за своей деятельности.

В частности, Черкасов представлял интересы пострадавших в резонансных делах, связанных с безопасностью детей. Например, он комментировал работу следствия и полиции в случае ранения школьников в Стерлитамаке, когда подросток рисковал ослепнуть после выстрела из пневматического пистолета.

Ранее имя Черкасова упоминалось в ситуациях, когда он подвергался нападениям или заявлял о попытках дискредитации. Сам правозащитник связывал эти инциденты с профессиональной деятельностью и защитой интересов социально незащищённых групп.

Что дальше

Расследование продолжается. Окончательные выводы по делу сделает суд — до вынесения приговора действует презумпция невиновности.

