В Стерлитамаке врачи госпитализировали двух пенсионеров после пожара

В Стерлитамаке двое пенсионеров госпитализированы после пожара. Огонь охватил 20 квадратных метров квартиры. Ведётся расследование причин происшествия.
квартира после пожара
©МЧС по Башкирии

В воскресенье, 25 января, в Стерлитамаке загорелась квартира в жилом доме. Пожарные спасли 68-летнего мужчину и 64-летнюю женщину, медики увезли их в больницу с отравлением дымом.

По сообщению МЧС Башкирии, огонь охватил 20 квадратных метров квартиры. Прибывшие спасатели остановили распространение огня и потушили пламя.

В квартире находились двое жильцов пенсионного возраста. Они не смогли выйти самостоятельно и надышались продуктами горения. Врачи скорой помощи диагностировали у обоих отравление дымом и доставили их в больницу. Сейчас пострадавшие находятся под наблюдением специалистов.

На месте работает дознаватель МЧС. Он выясняет точную причину возгорания.

Статистика

С начала 2026 года ситуация с пожарами в республике ухудшилась. Только за первые три недели января зафиксировали 275 возгораний. В них погибли 11 человек, еще 8 жителей получили травмы. Рост числа пожаров отметили в 22 муниципалитетах региона. Спасатели связывают это с морозами: люди активнее используют обогреватели и печи.

Для сравнения, 2025 год показал положительную динамику: общее количество пожаров в Башкирии снизилось на 20%, а число погибших сократилось на 23 человека.

Похожие записи
15.01.2026
Происшествия

В Башкирии установили обстоятельства гибели сотрудника сантехнической компании

автомобиль скорой
Гострудинспекция завершила дело о гибели мастера в Стерлитамаке. Траншея на улице Гастелло обвалилась из-за отсутствия креплений, фирма работала в убыток.
13.01.2026
Новости

Станции контроля воздуха в Стерлитамаке выявили два случая превышения по сероводороду в начале 2026 года

выбросы в воздух
В период с 1 по 12 января автоматизированные станции контроля в Стерлитамаке дважды зафиксировали превышение концентрации сероводорода в атмосферном воздухе.
09.01.2026
Дороги и транспорт

Водитель автобуса №141 в Стерлитамаке удивил пассажиров своим пением

аодитель маршрутки
Жители Стерлитамака делятся в соцсетях видео, где водитель маршрута №141 поет за рулем. Пассажиры отмечают, что это не мешает ему безопасно управлять автобусом.
28.12.2025
Происшествия

В Стерлитамаке пассажирка BMW погибла после удара машины о столб

авто после дтп
В Стерлитамаке на улице Элеваторной автомобиль BMW врезался в электроопору. Пассажирка иномарки погибла на месте, водитель и еще один пассажир попали в больницу.
18.12.2025
Новости

Уроженец Башкирии поборется за пост главы Оренбурга

Альберт Юмадилов
Уроженец Стерлитамака Альберт Юмадилов поборется за кресло главы администрации Оренбурга на выборах 24 декабря. Кандидатуру действующего врио мэра поддержал губернатор области.
15.12.2025
Происшествия

В Стерлитамаке в доме на Строителей сорвался лифт с пассажирами

люди в лифте
В многоквартирном доме на улице Строителей в Стерлитамаке упал лифт с пассажирами. Предварительной причиной называют сбой в электросети.
12.12.2025
Образование

Алсу Саттарова из Башкирии вошла в число лучших молодых педагогов страны

алсу саттарова
Педагог из Стерлитамака Алсу Саттарова стала призёром XIII Всероссийского конкурса «Воспитатели России». Она получила диплом второй степени в номинации «Молодые профессионалы».
25.11.2025
Криминал

В Башкирии директора школы обвинили в незаконной сдаче стадиона в аренду

автомобиль следственного комитета
В Стерлитамаке завершено расследование дела против директора школы, которая сдавала стадион в аренду частному клубу. Ущерб и доход оценили в ₽400 тысяч.
