В Стерлитамаке врачи госпитализировали двух пенсионеров после пожара

В Стерлитамаке двое пенсионеров госпитализированы после пожара. Огонь охватил 20 квадратных метров квартиры. Ведётся расследование причин происшествия.

В воскресенье, 25 января, в Стерлитамаке загорелась квартира в жилом доме. Пожарные спасли 68-летнего мужчину и 64-летнюю женщину, медики увезли их в больницу с отравлением дымом.

По сообщению МЧС Башкирии, огонь охватил 20 квадратных метров квартиры. Прибывшие спасатели остановили распространение огня и потушили пламя.

В квартире находились двое жильцов пенсионного возраста. Они не смогли выйти самостоятельно и надышались продуктами горения. Врачи скорой помощи диагностировали у обоих отравление дымом и доставили их в больницу. Сейчас пострадавшие находятся под наблюдением специалистов.

На месте работает дознаватель МЧС. Он выясняет точную причину возгорания.

Статистика

С начала 2026 года ситуация с пожарами в республике ухудшилась. Только за первые три недели января зафиксировали 275 возгораний. В них погибли 11 человек, еще 8 жителей получили травмы. Рост числа пожаров отметили в 22 муниципалитетах региона. Спасатели связывают это с морозами: люди активнее используют обогреватели и печи.

Для сравнения, 2025 год показал положительную динамику: общее количество пожаров в Башкирии снизилось на 20%, а число погибших сократилось на 23 человека.