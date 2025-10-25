В Стерлитамаке водитель-подросток без прав погиб в лобовом столкновении

Утром 25 октября на въезде в Стерлитамак в аварии погиб 17-летний водитель ВАЗ-2107. Подросток без прав выехал на встречку и столкнулся с УАЗом. Его 16-летний пассажир госпитализирован, водитель внедорожника тоже получил травмы.

Авария случилась около 7 утра на Раевском тракте. По версии Госавтоинспекции Башкирии, юноша не справился с управлением и оказался на полосе встречного движения. В этот момент навстречу ехал УАЗ Патриот.

Комментарий ГАИ ©ГАИ по Башкирии

Водитель ВАЗа погиб на месте до приезда скорой. Его 16-летний друг получил множественные травмы и был доставлен в больницу. Водителю УАЗа также понадобилась медицинская помощь.

У 17-летнего парня не было водительского удостоверения. Сейчас на месте работают оперативные службы и выясняют все обстоятельства трагедии.

Прокуратура Башкирии возбудила уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ. Эта статья предусматривает ответственность за нарушение ПДД, повлекшее смерть человека. Надзорное ведомство проверяет соблюдение законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних и безопасности дорожного движения.

На этой же неделе в Башкирии произошла еще одна смертельная авария с участием Лады. Автомобиль на трассе Корпачево — Месягутово — Ачит врезался в машину ритуальных услуг.