В Стерлитамаке в доме на Строителей сорвался лифт с пассажирами

В многоквартирном доме на улице Строителей в Стерлитамаке упал лифт с пассажирами. Предварительной причиной называют сбой в электросети.

В жилом многоквартирном доме Стерлитамака зафиксирован инцидент с подъемным оборудованием, сообщает телеграм-канал Mash Batash. Происшествие случилось в доме № 77 по улице Строителей. Кабина лифта с находящимися внутри жителями неожиданно начала неконтролируемое движение вниз.

Согласно имеющимся данным, падение произошло, когда устройство находилось на уровне второго этажа. Жители дома предполагают, что причиной аварийной ситуации стали технические проблемы с электроснабжением. По свидетельствам очевидцев, в подъезде систематически происходят перепады напряжения. Это могло спровоцировать сбой в электронной системе управления лифтом.

На текущий момент детали о физическом состоянии пассажиров уточняются через экстренные службы. Будет проведена техническая экспертиза, чтобы установить точные причины неисправности. Собственники квартир подчеркивают, что нарушения в подаче электроэнергии наблюдались и ранее, однако до настоящего момента к авариям лифтового хозяйства это не приводило.

Стоит отметить, что похожие инциденты в регионе происходят не впервые. Так, 10 декабря 2025 года, аварийная ситуация возникла в Уфе, в микрорайоне Затон. В доме на улице Ахметова кабина, в которой находились двое подростков, сорвалась в шахту и повредила трубопровод с горячей водой, из-за чего потребовалась помощь спасателей для эвакуации детей.

Ранее, в мае 2024 года, резонансный случай произошел также в Стерлитамаке, в доме на улице Артема. Тогда лифт с 16-летней девочкой упал с высоты десятого этажа, но благодаря срабатыванию системы ловителей трагических последствий удалось избежать. По факту того происшествия следственными органами было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.