В Стерлитамаке при атаке беспилотников погиб водитель пожарной охраны

15 апреля в Стерлитамаке в результате удара беспилотников по промышленной зоне города погиб человек. Об этом сообщил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

Жертвой атаки стал водитель ведомственной пожарной охраны одного из предприятий.

«К сожалению, в результате атаки БПЛА на промзону Стерлитамака погиб водитель ведомственной пожарной охраны одного из предприятий. Приношу соболезнования его родным и близким. Обязательно окажем семье всю необходимую помощь», — написал Хабиров в своём телеграм-канале.

Ранее руководитель республики сообщил, что над промышленной зоной города перехватили несколько беспилотников. Их фрагменты упали на территорию одного из предприятий и спровоцировали возгорание. На место происшествия оперативно выехали все профильные службы.

По данным ufa1.ru, жители Стерлитамака 15 апреля жаловались на отсутствие предупреждающих сирен. Уведомление о беспилотной опасности в Госкомитете РБ по ЧС было объявлено в 10:05, тогда как часть жителей сообщала, что сигналов об угрозе до них не поступало.

Ранее сообщалось, что в ночь с 5 на 6 января 2026 года средства ПВО перехватили и уничтожили над Башкортостаном шесть украинских беспилотных летательных аппаратов.

2 апреля несколько беспилотников были сбиты на подлёте к нефтеперерабатывающим заводам Башкирии, обломки одного упали в промзоне, вызвав пожар. Никто не пострадал. Кроме того, один БПЛА попал в жилой дом на улице Гафури в Уфе, пожар был оперативно ликвидирован.

Отметим, что 16 сентября 2025 года власти Республики Башкортостан ввели административные штрафы за распространение в СМИ, социальных сетях и мессенджерах информации о последствиях атак беспилотников, работе противовоздушной обороны и о любых чрезвычайных происшествиях, связанных с БПЛА, без официального разрешения.