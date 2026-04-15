В Стерлитамаке при атаке беспилотников погиб водитель пожарной охраны

15 апреля в Стерлитамаке в результате удара беспилотников по промышленной зоне города погиб человек. Об этом сообщил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.
Жертвой атаки стал водитель ведомственной пожарной охраны одного из предприятий.

«К сожалению, в результате атаки БПЛА на промзону Стерлитамака погиб водитель ведомственной пожарной охраны одного из предприятий. Приношу соболезнования его родным и близким. Обязательно окажем семье всю необходимую помощь», — написал Хабиров в своём телеграм-канале.

Ранее руководитель республики сообщил, что над промышленной зоной города перехватили несколько беспилотников. Их фрагменты упали на территорию одного из предприятий и спровоцировали возгорание. На место происшествия оперативно выехали все профильные службы.

По данным ufa1.ru, жители Стерлитамака 15 апреля жаловались на отсутствие предупреждающих сирен. Уведомление о беспилотной опасности в Госкомитете РБ по ЧС было объявлено в 10:05, тогда как часть жителей сообщала, что сигналов об угрозе до них не поступало.

Ранее сообщалось, что в ночь с 5 на 6 января 2026 года средства ПВО перехватили и уничтожили над Башкортостаном шесть украинских беспилотных летательных аппаратов.

2 апреля несколько беспилотников были сбиты на подлёте к нефтеперерабатывающим заводам Башкирии, обломки одного упали в промзоне, вызвав пожар. Никто не пострадал. Кроме того, один БПЛА попал в жилой дом на улице Гафури в Уфе, пожар был оперативно ликвидирован.

Отметим, что 16 сентября 2025 года власти Республики Башкортостан ввели административные штрафы за распространение в СМИ, социальных сетях и мессенджерах информации о последствиях атак беспилотников, работе противовоздушной обороны и о любых чрезвычайных происшествиях, связанных с БПЛА, без официального разрешения.

Беспилотники атаковали промзону в Башкирии: обломки упали на предприятие в Стерлитамаке

Днём 15 апреля Стерлитамак подвергся атаке беспилотников. Несколько БПЛА сбили над промышленной зоной города, обломки упали на территорию одного из предприятий. Возгорание ликвидировано, пострадавших нет.
В Башкирии санавиация перевезла двух пострадавших в ожоговый центр

Санитарная авиация Башкирии доставила двух пострадавших с ожогами в республиканский центр. Также в больницы попали подросток-мотоциклист и женщина, упавшая с высоты во время мытья окон.
В Башкирии расширят сеть центров по развитию беспилотных систем

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров подписал постановление о расширении госпрограммы развития промышленности — в неё включили задачу по созданию сети научно-производственных центров в сфере беспилотных авиационных систем.
Врачи спасли жителя Башкирии от импотенции после визита в баню

37-летний мужчина из Стерлитамака попал в больницу с разрывом белочной оболочки полового члена — травмой, которая грозила эректильной дисфункцией. Операция прошла успешно, однако правда о компании в бане стала известна его жене.
«Вы становитесь в конец очереди»: в Башкирии объяснили, что делать, если 112 недоступен во время атаки дронов

Госкомитет Башкирии по ЧС объяснил, почему в день атаки беспилотников на Уфу жительница республики не смогла дозвониться до единой службы спасения. Причина — перегрузка Системы-112 из-за резкого роста числа обращений.
