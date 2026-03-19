В Стерлитамаке полицейский обнаружил замёрзшую девочку, которая 4 часа бродила одна по улицам

Инспектор ПДН Динар Мухаметьянов обнаружил замёрзшую семилетнюю девочку на безлюдной улице ночью — ребёнок потерялся в ТЦ и более четырёх часов бродил один.

Старший лейтенант полиции Динар Мухаметьянов возвращался поздним вечером из спортзала в Стерлитамаке, когда на пустынной окраинной улице заметил ребёнка — маленькая девочка сидела совсем одна на бетонной плите. Рядом не было ни одного взрослого.

Как сообщает МВД Медиа, офицер, отец троих детей, быстро нашёл подход к испуганной девочке. Оказалось, семилетняя пришла с родителями в торговый центр, отбилась от них и решила добраться до дома самостоятельно. К тому моменту ребёнок сильно замёрз и устал.

©МВД России

Мухаметьянов тут же позвонил коллегам из городского УМВД и выяснил: семья ищет дочь уже больше четырёх часов. Получив адрес, инспектор сам доставил девочку домой.

«Мама сердечно поблагодарила полицейского», — отметили в ведомстве.

70 пропавших детей в Башкирии с начала 2026 года

С начала 2026 года в Систему-112 Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям поступило более 70 обращений о пропавших детях. Чаще всего несовершеннолетние пропадают именно в городской среде — плутают по дворам, теряются в торговых центрах или уходят не туда по дороге в школу. Госкомитет РБ по ЧС призвал родителей немедленно звонить по номеру 112 или в полицию по номеру 102, не дожидаясь «трёх дней» — это миф.

