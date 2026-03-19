Происшествия

В Стерлитамаке полицейский обнаружил замёрзшую девочку, которая 4 часа бродила одна по улицам

Инспектор ПДН Динар Мухаметьянов обнаружил замёрзшую семилетнюю девочку на безлюдной улице ночью — ребёнок потерялся в ТЦ и более четырёх часов бродил один.
Старший лейтенант полиции Динар Мухаметьянов возвращался поздним вечером из спортзала в Стерлитамаке, когда на пустынной окраинной улице заметил ребёнка — маленькая девочка сидела совсем одна на бетонной плите. Рядом не было ни одного взрослого.

Как сообщает МВД Медиа, офицер, отец троих детей, быстро нашёл подход к испуганной девочке. Оказалось, семилетняя пришла с родителями в торговый центр, отбилась от них и решила добраться до дома самостоятельно. К тому моменту ребёнок сильно замёрз и устал.

Мухаметьянов тут же позвонил коллегам из городского УМВД и выяснил: семья ищет дочь уже больше четырёх часов. Получив адрес, инспектор сам доставил девочку домой.

«Мама сердечно поблагодарила полицейского», — отметили в ведомстве.

70 пропавших детей в Башкирии с начала 2026 года

С начала 2026 года в Систему-112 Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям поступило более 70 обращений о пропавших детях. Чаще всего несовершеннолетние пропадают именно в городской среде — плутают по дворам, теряются в торговых центрах или уходят не туда по дороге в школу. Госкомитет РБ по ЧС призвал родителей немедленно звонить по номеру 112 или в полицию по номеру 102, не дожидаясь «трёх дней» — это миф.

Кампания «Не губи ребёнка» в Башкортостане

С 8 декабря 2025 года по 31 мая 2026 года в Башкортостане проходит информационно-пропагандистская кампания ГИБДД «Не губи ребёнка, пристегни!», направленная на сокращение детской смертности и травматизма детей-пассажиров в салонах транспортных средств.

В Стерлитамаке сотрудники полиции регулярно проводят профилактическую работу с детьми и подростками. Летом 2025 года местные полицейские организовывали дни открытых дверей для несовершеннолетних.

Похожие записи
09.03.2026
Происшествия

Бассейн в Стерлитамаке закрыли после отравления хлором 13 человек

В Стерлитамаке приостановили работу бассейна банного комплекса, где 8 марта парами хлора отравились девять детей и четверо взрослых. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.
08.03.2026
Происшествия

В Стерлитамаке девять детей отравились хлором в бассейне сауны — СК возбудил дело

В Стерлитамаке девять детей попали в больницу с отравлением парами хлора после купания в бассейне сауны. Возбуждено уголовное дело.
05.03.2026
Здоровье

В Башкирии врачи спасли мужчину, удалив опухоль мозга через нос

Нейрохирурги городской больницы №1 Стерлитамака провели первую в истории клиники операцию по удалению опухоли гипофиза без вскрытия черепа — через носовые ходы. Об этом 4 марта сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.
27.02.2026
Криминал

Начальника управления Минэкологии в Башкирии задержали за взятки на 1,7 млн рублей

Руководителя стерлитамакского территориального управления Минэкологии Башкирии задержали по подозрению в получении взяток от предприятий.
27.02.2026
Новости

В городе Башкирии ввели особый режим из-за загрязнения воздуха

В Стерлитамаке с вечера 27 февраля действует режим неблагоприятных метеоусловий — предприятия обязаны ограничить выбросы в атмосферу.
20.02.2026
Спецоперация

Мэрия Стерлитамака выплатит 400 тысяч рублей за привлечение контрактников

Администрация Стерлитамака утвердила выплаты в 400 тысяч рублей жителям за привлечение добровольцев на контрактную службу.
20.02.2026
Криминал

Подростков в Башкирии осудили за серию нападений на сверстников

Трое несовершеннолетних из Стерлитамака получили условные сроки за серию нападений на сверстников — избивали, вымогали деньги и угрожали ножом.
