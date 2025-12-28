В Стерлитамаке пассажирка BMW погибла после удара машины о столб

Авария произошла около пяти утра. По предварительным данным ГИБДД Башкирии, 30-летний водитель кроссовера потерял управление. Машина на скорости съехала с дороги и ударилась о железобетонный столб.
Удар пришелся на пассажирскую сторону. Женщина, находившаяся в салоне, получила тяжелые травмы и скончалась до приезда врачей.
Водителя и второго пассажира бригада скорой помощи доставила в больницу. Врачи оценивают их состояние и оказывают необходимую помощь. Инспекторы и следователи выясняют причины аварии, в том числе проверяют водителя на состояние опьянения.
На этой неделе в Башкирии произошло несколько крупных аварий с погибшими. 23 декабря на трассе Стерлитамак — Раевский водитель Nissan Qashqai выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовой «ГАЗелью». Владелец кроссовера погиб.
Ранее в Татышлинском районе в столкновении легкового автомобиля и грузовика погибли четыре человека. Госавтоинспекция фиксирует рост числа тяжелых ДТП в конце года.