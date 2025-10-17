0
Происшествия

В Стерлитамаке опровергли слухи об эвакуации после ЧП на «Авангарде»

Мэр Стерлитамака Эмиль Шаймарданов лично опроверг фейки об эвакуации после взрыва на оборонном заводе «Авангард». Никакой химической угрозы нет, пострадали восемь человек.
момент взрыва
Глава Стерлитамака Эмиль Шаймарданов опроверг ложную информацию о принудительной эвакуации жителей города после взрыва на предприятии «Авангард» 17 октября. Жителям не угрожает опасность, выброса химических веществ не произошло.

фейковый пост
Что случилось на заводе

Взрыв произошел в одном из цехов федерального казенного предприятия «Авангард» вечером 17 октября. Инцидент случился на нитроузле, который связан с производством взрывчатых веществ. Здание цеха получило серьезные повреждения, в соседних домах выбило стекла.

По данным на 17 октября, пострадали восемь человек. Троих эвакуировали из-под завалов и доставили в городскую больницу №1. Один пациент находится в тяжелом состоянии, второй — средней степени тяжести, третий — легкой.

Фейки в соцсетях

После взрыва в чатах и соцсетях начала распространяться ложная информация. Жителей пугали принудительной эвакуацией из-за угрозы выброса химических веществ. Мэр города лично обратился к горожанам с опровержением.

«Никаких заявлений об эвакуации никто не делал. Могу сказать, что жителям города ничего не угрожает, нет никакого пожара и выделения вредных веществ», — заявил Эмиль Шаймарданов.

Глава администрации призвал доверять только официальным источникам информации.

Что происходит на месте ЧП

На месте взрыва работают все экстренные службы и ведомства. Сотрудников завода эвакуировали с территории предприятия. Городскую больницу Стерлитамака перевели на особый режим работы.

Из Уфы на место выехала оперативная группа Минздрава Башкортостана. Санитарная авиация доставила врачей-комбустиологов и бригаду психотерапевтов. Ситуация находится на контроле главы Башкирии Радия Хабирова.

О заводе «Авангард»

ФКП «Авангард» было введено в эксплуатацию 23 февраля 1943 года для обеспечения армии боеприпасами. Сегодня предприятие специализируется на производстве промышленных взрывчатых веществ, утилизации вооружения и военной техники, выпуске химической продукции. Завод располагает всеми необходимыми лицензиями на изготовление, хранение и применение взрывчатых материалов.

Это не первое ЧП на промышленных предприятиях Стерлитамака в 2025 году. 9 августа на заводе «Башкирская содовая компания» произошел взрыв газовоздушной смеси. Тогда пострадали 36 человек, причиной стала разгерметизация трубопровода при подготовке к ремонту.

После августовского инцидента мэр города также призывал жителей не верить слухам и доверять только официальным источникам. Глава администрации лично контролировал ситуацию и заверял, что жизни горожан ничего не угрожает.

