В Стерлитамаке ночью горел «Светофор»

Ночью 21 октября в Стерлитамаке сгорел магазин сети «Светофор» на улице Днепровской. Огонь охватил 100 квадратных метров торгового зала, пострадавших нет.

Пожар начался в отдельно стоящем здании магазина, сообщили в МЧС республики. На место выехали расчеты МЧС России, Госкомитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям и ведомственной пожарной охраны.

Торговый зал площадью 600 квадратных метров был охвачен пламенем. Для тушения задействовали 9 единиц техники и 30 человек личного состава. Пожарные применили тактическую вентиляцию, чтобы снизить воздействие опасных факторов.

Возгорание ликвидировали на площади 100 квадратных метров. Размер торгового зала составлял 20 на 30 метров. Никто не пострадал.

Причины и обстоятельства пожара выясняет дознаватель МЧС России. По данным МЧС Башкирии, за прошедшие сутки огнеборцы потушили 21 пожар в республике. С начала 2025 года пожары в Башкирии унесли жизни 162 человек.