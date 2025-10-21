0
6 часов
Происшествия

В Стерлитамаке ночью горел «Светофор»

Ночью 21 октября в Стерлитамаке сгорел магазин сети «Светофор» на улице Днепровской. Огонь охватил 100 квадратных метров торгового зала, пострадавших нет.
пожар в магазине
©МЧС по Башкирии

Пожар начался в отдельно стоящем здании магазина, сообщили в МЧС республики. На место выехали расчеты МЧС России, Госкомитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям и ведомственной пожарной охраны.

пожар в магазине
©МЧС по Башкирии

Торговый зал площадью 600 квадратных метров был охвачен пламенем. Для тушения задействовали 9 единиц техники и 30 человек личного состава. Пожарные применили тактическую вентиляцию, чтобы снизить воздействие опасных факторов.

Возгорание ликвидировали на площади 100 квадратных метров. Размер торгового зала составлял 20 на 30 метров. Никто не пострадал.

Причины и обстоятельства пожара выясняет дознаватель МЧС России. По данным МЧС Башкирии, за прошедшие сутки огнеборцы потушили 21 пожар в республике. С начала 2025 года пожары в Башкирии унесли жизни 162 человек.

Похожие записи
0
18.10.2025
Происшествия

Спасатели завершили работу на заводе «Авангард» в Башкирии: стало известно точное количество пострадавших после взрыва

момент взрыва
Спасатели закончили разбор завалов на «Авангарде» в Стерлитамаке. Взрыв 17 октября унёс жизни трёх работниц, ещё девять получили травмы.
0
18.10.2025
Происшествия

«Это не атака БПЛА»: Глава Башкирии сообщил о количестве жертв после ЧП на заводе «Авангард» в Стерлитамаке

момент взрыва
На стерлитамакском заводе «Авангард» произошёл взрыв в нитроцехе. Три женщины погибли, девять ранены. Хабиров опроверг слухи об атаке дронов.
0
17.10.2025
Происшествия

В Стерлитамаке опровергли слухи об эвакуации после ЧП на «Авангарде»

момент взрыва
Мэр Стерлитамака Эмиль Шаймарданов лично опроверг фейки об эвакуации после взрыва на оборонном заводе «Авангард». Никакой химической угрозы нет, пострадали восемь человек.
0
17.10.2025
Происшествия

СК возбудил дело после взрыва на «Авангарде» в Башкирии: восемь пострадавших

момент взрыва
Вечером в Стерлитамаке на территории завода взрывчатки детонировал нитроузел. Восемь рабочих ранены, троих вытащили из-под обломков. СК начал проверку.
0
17.10.2025
Происшествия

Стало известно, сколько человек пострадали при взрыве на заводе «Авангард» в Башкирии

сумка скорой помощи
На оборонном предприятии «Авангард» произошёл взрыв в цехе по производству нитроцеллюлозы. Троих достали из-под обломков, одна женщина в реанимации.
0
17.10.2025
Происшествия

Оборонный завод Башкирии пережил мощный взрыв, ЧП прокомментировал Радий Хабиров

автомобиль скорая помощь
На оборонном предприятии «Авангард» в Стерлитамаке прогремел взрыв, разрушивший производственный цех. Минимум пятеро рабочих пострадали, одного извлекли из завалов живым.
