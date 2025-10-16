0
4 часа
Происшествия

В Стерлитамаке мальчик порезал ногу в крупнейшем термальном комплексе города

Десятилетний мальчик получил травму в акватермальном комплексе «Термы в Громаде» в Стерлитамаке — ребёнку пришлось накладывать швы в больнице. Семья не получила извинений от руководства комплекса.
раненая нога
©Mash Batach

Мальчик играл в детской зоне термального комплекса, когда порезал стопу. После травмы родители срочно отвезли ребёнка в больницу, где врачи наложили швы, сообщает Mash Batach.

Руководство комплекса не извинилось перед семьёй пострадавшего и не дала официальных комментариев по поводу произошедшего.

Акватермальный комплекс «Термы в Громаде» открылся в Стерлитамаке в августе 2025 года. Это пространство для семейного отдыха с внутренними и уличным подогреваемым бассейнами, саунами и отдельной детской зоной. В детской зоне комплекса располагается бассейн размером 20 на 20 метров с водными горками и аттракционами. Дети до 4 лет могут посещать комплекс бесплатно при предъявлении документа, подтверждающего возраст.

Это не первый инцидент в водных комплексах Башкирии в 2025 году. Ранее, в августе, в новых термах региона посетители сообщали о различных происшествиях, связанных с безопасностью. В том же месяце, как сообщает издание МКСеть, в Стерлитамаке в комплексе «Термы в Громаде» произошёл случай, когда посетителя затянуло трубой в уличном бассейне. Однако администрация комплекса данную информацию назвала ложной и необоснованной.

