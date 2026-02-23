В селе Зубово Уфимского района спасатели вызволили ребенка из заблокированной машины

Сотрудники Госкомитета РБ по ЧС 23 февраля вызволили малыша, который оказался заперт в автомобиле в Уфимском районе.

Днём 23 февраля в экстренные службы поступил вызов из села Зубово Уфимского района. Малолетний ребёнок оказался заблокирован внутри автомобиля. Об этом сообщил Госкомитет РБ по ЧС.

Дежурная бригада прибыла на место и вскрыла дверь автомобиля. Спасатели передали малыша родителям — медицинская помощь ему не понадобилась.

Госкомитет по ЧС напомнил взрослым о том, что нельзя оставлять детей без присмотра в салоне автомобиля.

Ранее, 12 февраля 2025 года, аналогичная ситуация произошла в Сибае. Двухлетняя девочка случайно заблокировала двери машины, нажав на кнопку ключа. Родители не смогли открыть автомобиль самостоятельно, и на помощь приехали спасатели. В июне 2025 года в Дюртюлях спасатели помогли запертому в автомобиле девятимесячному ребёнку.

Напомним, с 8 декабря 2025 года по 31 мая 2026 года в Башкортостане проходит информационно-пропагандистская кампания «Не губи ребенка», направленная на повышение ответственности родителей за безопасность несовершеннолетних.