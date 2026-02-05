0
Происшествия

В селе Башкирии ввели режим ЧС после обрушения кровли многоквартирного дома

После обвала кровли многоквартирного дома в Кушнаренково власти ввели режим чрезвычайной ситуации для ускорения ликвидации последствий
обрушение кровли дома
©МЧС по Башкирии

В селе Кушнаренково на Горной улице частично обвалилась крыша двухэтажного дома на 12 квартир. Происшествие случилось утром 4 февраля. Жертв и раненых нет, однако власти объявили режим ЧС на территории здания.

Из-за разрушения части кровли повредило газовую трубу — подачу голубого топлива отключили. Следом обесточили дом, чтобы избежать возгорания при скачках напряжения. Всех жителей эвакуировали в центр временного размещения на базе детского лагеря.

До полуночи людям дали возможность собрать документы и необходимые вещи. Квартиры опечатали, территорию взяли под круглосуточную охрану правоохранители. Глава района Марат Латыпов пояснил: режим ЧС нужен, чтобы устранять последствия без задержек.

Сегодня коммунальщики уже разбирают повреждённую кровлю и карнизы. В планах — восстановить вентиляцию и газ. Прокуратура выясняет причины аварии и проверяет, вовремя ли убирали снег с крыши. Дом находится в управлении самих жильцов.

