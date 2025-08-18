В районе Башкирии прорвало центральный водопровод, тысячи жителей остаются без воды

Причиной сбоя стал прорыв на главной магистрали

Жители Аургазинского района уже несколько недель живут с перебоями в водоснабжении. Проблемы начались после запуска новой системы, а последней причиной стал прорыв центрального трубопровода. Рассказываем, что происходит и какие шаги предпринимают власти.

Два дня назад в селе Толбазы появилась вода, но радость была недолгой — вскоре напор снова упал. Коммунальные службы обследовали магистраль и обнаружили причину: прорыв на центральной стальной трубе диаметром 530 мм. Именно эта авария на этот раз оставила жителей без воды.

Ремонтная бригада уже устраняет повреждение. Чтобы не мешать движению днем, работы ведут по ночам. Как только аварию ликвидируют, администрация сообщит о возобновлении подачи воды.

Как решают проблему сейчас

Глава района Арслан Шагаретдинов признал ситуацию «серьезным испытанием» и попросил жителей помогать друг другу, особенно пожилым людям и семьям с детьми, которым трудно носить воду.

Пока идет ремонт, воду привозят из села Антоновка соседнего Гафурийского района. Заявок от жителей очень много, особенно из более чем пятидесяти многоквартирных домов, поэтому водовоз работает почти без остановок. Однако ресурсов не хватает, чтобы оперативно помочь всем. Администрация просит отнестись к этому с пониманием.