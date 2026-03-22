В Октябрьском «Шкода» вылетела на тротуар и сбила двух подростков на островке безопасности

В городе Октябрьский Республики Башкортостан водитель «Шкода Октавия» после столкновения с другой машиной потерял управление и наехал на двух 16-летних подростков, стоявших на островке безопасности. Оба подростка госпитализированы.
В городе Октябрьский двое 16-летних подростков попали в больницу после того, как в них въехал автомобиль «Шкода Октавия». ДТП произошло 20 марта на пересечении проспекта Ленина и улицы Картунова, сообщили в пресс-службе ГИБДД Башкирии.

По данным камер видеонаблюдения, подростки переходили проезжую часть и остановились на разделительном островке. В этот момент «Шкода» столкнулась с другим транспортным средством и, потеряв управление, вылетела на островок безопасности.

Оба пострадавших получили травмы, их экстренно доставили в больницу. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

По данным ГИБДД, в 2024 году в Башкирии 12 подростков погибли в ДТП, ещё 475 несовершеннолетних получили травмы за 11 месяцев. Об этом сообщал глава ГИБДД республики Владимир Севастьянов.

В первом полугодии 2025 года Башкортостан вошёл в топ-10 регионов России по числу наездов на детей-пешеходов. Количество ДТП с участием детей за первые месяцы 2025 года выросло на 11% — зафиксирован 101 случай.

По данным Госавтоинспекции, за последние пять лет в республике произошло более 2 500 ДТП с участием детей, в которых 84 ребёнка погибли. Как сообщил начальник Управления ГИБДД МВД по РБ Владимир Севастьянов, значительная часть пострадавших — пассажиры, но проблема наездов на несовершеннолетних пешеходов по-прежнему актуальна.

